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Мухамед Куашба

Репатриант из Сирии: трагедия с Ту-154 не могла оставить нас равнодушными

© Sputnik / Илона Хварцкия
В Абхазии
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Темы:
Крушение Ту-154 в Сочи (68)
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Шестые сутки продолжаются поиски обломком самолета ТУ-154 Министерства обороны России.

Роберт Джопуа, Sputnik.

Ту-154 направлялось в Сирию и разбилось в Черном море под Сочи 25 декабря через 70 секунд после взлета. К поисковым работам присоединилось и МЧС Абхазии

Жители республики восприняли эту трагедию как свою собственную. По-особенному эту весть переживают репатрианты из Сирии, многие из которых приехали в Абхазию из-за начавшейся там войны. 

"Алеппо — старинный город. Степень разрушения огромная. Она коснулась и исторических объектов, инфраструктуры, коммуникаций. Благодаря России город практически полностью освобожден не только от террористов, но и от страха", — считает Мухамед Куашба.

Мирные жители с мешками и сумками возвращаются домой в разрушенный Алеппо
© RUPTLY.
Мирные жители с мешками и сумками возвращаются домой в разрушенный Алеппо

Мухамед Куашба родился и жил в сирийском Алеппо. В 1985 году, когда ему было 20 лет, он поступил учиться в Кабардино-Балкарский государственный университет. Остался жить и работать в Нальчике. В середине 90-х он приехал впервые в Абхазию. Получил гражданство, стал работать по профессии, инженером-строителем. 

Каждый год он ездил к себе на родину. Навещал свою мать и сестер. В 2011 году, когда началась война в Сирии, все изменилось в его жизни. Маму Мухамед привез в Абхазию, а сестры с семьями  уехали в Объединенные Арабские Эмираты. 

"Сегодня мы видим, что терроризм отступает  благодаря России. Мы видим, какой ценой Россия восстанавливает мир в Сирии. Мы всегда благодарны ей за помощь. Когда разбился самолет, мы не смогли остаться в стороне. Совесть не позволила", — сказал Куашба.

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Узнав о трагедии, репатрианты из Сирии предложили свою помощь Министерству по чрезвычайным ситуациям Абхазии, которое занималось поисками обломков в акватории Гагры. Спасатели согласились принять помощь и доверили им обход береговой линии. 

"Мы не должны быть в стороне. Понимаю, что такие события рассматриваются на государственном уровне. Но, когда начались поиски в Абхазии, мы обратились к МЧС и в Госкомитет по репатриации. Смогли организоваться. Волонтеров было много. Мы разделились по группам, по десять человек. Стали помогать в поисках", — рассказал он.

Размышляя о событиях, развернувшихся в Сирии, Мухамед говорит, что к 2010 году его родина достигла определенных экономических высот. Президент Башар Асад смог реализовать ряд социальных программ, благодаря которым каждый житель республики имел работу и достаточно высокую зарплату. Но у кого-то, полагает он, были другие планы.

МЧС Абхазии ведет поиски обломков российского самолета
© Sputnik. Роберт Джопуа
МЧС Абхазии завершило поиски обломков российского ТУ-154

"Уровень жизни тогда был высоким. Многие сравнивали Сирию с развитыми странами Европы. Была статистика в арабском мире, согласно которой у Сирии был самый большой рост экономики. Это все знали. Арабский мир знал и Запад знал. Вопрос был не в свободе слова, как преподносили перед началом конфликта, не в диктаторстве Асада. Это был стратегический шаг, как я, простой человек, понимаю. Это был план для разрушения Сирии, чтобы она стала слабой в регионе", — уверен Мухамед.

По его мнению, многие жители Сирии поддались на провокации и поначалу были за свержение президента Башара Асада. Когда началась война, многие из них поняли, что дело вовсе не в президенте.

"Внутри Сирии сначала думали, что, может, придем к еще лучшей жизни, но когда появились наемники из других государств, все стало ясно. Многие, кто был в оппозиции, поняли, что строить демократию  -  это не значит, что надо разрушить города и разогнать жителей Сирии по всему миру", — подчеркнул Куашба.

Война, сетует он, заставила начинать все заново. Все, что было нажито годами, десятилетиями, все то, что построили наши родители, сказал он, теперь надо восстанавливать с нуля. Мы все надеемся, заключил Мухамед Куашба, что с помощью России в Сирии восстановится мир.

Темы:
Крушение Ту-154 в Сочи (68)

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