СУХУМ, 30 дек – Sputnik, Роберт Джопуа. Борьба с распространением наркотических и психотропных веществ среди подростков должна вестись на государственном уровне, заявила на пресс-конференции в Sputnik заместитель министра образования и науки Медея Ченгелия.

"Мы должны разработать государственную программу и реализовывать ее вместе с Министерством здравоохранения, Министерством внутренних дел, в частности, с "детской комнатой" и Министерством образования", — считает Ченгелия.

Говоря о недавнем случае, когда трое учеников столичной школы были доставлены в Республиканский наркологический диспансер с признаками наркотического отравления, Ченгелия отметила, что учителя, классные руководители и руководство школ проводят с детьми беседы и лекции.

"Беседы по этому поводу проводят и с родителями. Но этого недостаточно, потому что наши дети сегодня имеют доступ к интернет-ресурсам, а это механизм, который выплескивает все — и плохое, и хорошее", — считает она.

Помощник прокурора города Сухум по делам несовершеннолетних Амина Базба сказала, что в деле фигурирует несовершеннолетняя девочка, которая, предположительно, предоставила вещество подросткам.

"По данному факту была проведена в доме этой несовершеннолетней проверка, где была найдена марихуана в количестве 0,7 граммов. В итоге, по данному факту было возбуждено уголовное дело и направлено в отдел дознания УВД столицы. Это такой же подросток, такой же несовершеннолетний ребенок, который, скорее всего, по своей глупости и незнанию решил сделать такое нехорошее дело"», — отметила Базба.

© AFP/ RAUL ARBOLEDA Наркотики и дети: о чем молчат взрослые

Базба также подчеркнула, что трое школьников были освидетельствованы, но определить, что именно они употребили, не представилось возможным, так как в наркодиспансере нет соответствующих тестов.

"Со слов детей и по характерным признакам, мы можем предполагать, что это был спайс, но утверждать, какое это вещество, не можем. Сегодня их здоровью ничего не угрожает. Дети в тот же день были отпущены", — сказала Базба.

26 декабря один ученик 8-го класса и двое 11-классников сухумской школы поступили в Республиканский наркологический диспансер с признаками отравления. Школьники рассказали, что незадолго до этого употребили курительную смесь "спайс", обладающую наркотическим эффектом.

Читайте, смотрите, слушайте Sputnik Абхазия через мобильное приложение на ваших смартфонах и планшетах

Скачать приложение для iPhone >>

Скачать приложение для Android >>