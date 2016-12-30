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Наркотические вещества. Архивное фото.

Медея Ченгелия: нужна госпрограмма по борьбе с наркотиками

© Sputnik. Сергей Венявский
В Абхазии
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В деле о трех сухумских школьниках, отравившихся наркотическим веществом, фигурирует девочка-подросток, об этом заявила на пресс-конференции в Sputnik помощник прокурора города Сухум по делам несовершеннолетних Амина Базба.

СУХУМ, 30 дек – Sputnik, Роберт Джопуа. Борьба с распространением наркотических и психотропных веществ среди подростков должна вестись на государственном уровне, заявила на пресс-конференции в Sputnik заместитель министра образования и науки Медея Ченгелия.

Мужчина курит сигарету
© Sputnik. Константин Чалабов
Трое сухумских школьников отравились, предположительно, "спайсом"

"Мы должны разработать государственную программу и реализовывать ее вместе с Министерством здравоохранения, Министерством внутренних дел, в частности, с "детской комнатой" и Министерством образования", — считает Ченгелия.

Говоря о недавнем случае, когда трое учеников столичной школы были доставлены в Республиканский наркологический диспансер с признаками наркотического отравления, Ченгелия отметила, что учителя, классные руководители и руководство школ проводят с детьми беседы и лекции. 

"Беседы по этому поводу проводят и с родителями. Но этого недостаточно, потому что наши дети сегодня имеют доступ к интернет-ресурсам,  а это механизм, который выплескивает все — и плохое, и хорошее", — считает она.

Помощник прокурора города Сухум по делам несовершеннолетних Амина Базба сказала, что в деле фигурирует несовершеннолетняя девочка, которая, предположительно, предоставила вещество подросткам. 

"По данному факту была проведена в доме этой несовершеннолетней проверка, где была найдена марихуана в количестве 0,7 граммов. В итоге, по данному факту было возбуждено уголовное дело и направлено в отдел дознания УВД столицы. Это такой же подросток, такой же несовершеннолетний ребенок, который, скорее всего, по своей глупости и незнанию решил сделать такое нехорошее дело"», — отметила Базба. 

Наркотики в руках подростков
© AFP/ RAUL ARBOLEDA
Наркотики и дети: о чем молчат взрослые

Базба также подчеркнула, что трое школьников были освидетельствованы, но определить, что именно они употребили, не представилось возможным, так как в наркодиспансере нет соответствующих тестов. 

"Со слов детей и по характерным признакам, мы можем предполагать, что это был спайс, но утверждать, какое это вещество, не можем. Сегодня их здоровью ничего не угрожает. Дети в тот же день были отпущены", — сказала Базба.

26 декабря один ученик 8-го класса и двое 11-классников сухумской школы поступили в Республиканский наркологический диспансер с признаками отравления. Школьники рассказали, что незадолго до этого употребили курительную смесь "спайс", обладающую наркотическим эффектом.

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