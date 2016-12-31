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Константин Ченгелия

Юбиляры 2016 года

© Фото: muzkarta.info
В Абхазии
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В 2016 году свои юбилеи отметили видные общественные и политические деятели, работники культуры, искусства и спорта. Юбиляры уходящего года в материале Sputnik Абхазия.

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