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Виртуальная Абхазия: Беслетский мост

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Темы:
"Виртуальная Абхазия" (63)
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© Sputnik.

3D панорама Беслетского моста продолжает мультимедийный проект Sputnik Абхазия.

Беслетский мост — новая часть мультимедийного проекта Sputnik Абхазия, цикла панорам об Абхазии.

∙ Вращайте панораму в любом направлении при помощи правой клавиши мыши. 

∙ Приближайте и удаляйте объекты, используя колесико мыши. 

∙ Прочитайте  про Беслетский мост ниже. 

Беслетский арочный мост построен еще в XI-XII веках. Беслетский мост — единственное сооружение в Абхазии подобного типа, сохранившееся до наших дней. Он представляет собой каменную однопролетную арку, длиной в 13 метров. Свод выложен из цельных плит известняка. Кладка свода сделана на прочном известковом растворе Общая длина моста с устоями – 35 метров, ширина – 4 метра 70 сантиметров. Мост переброшен через реку Басла (Беслетка). 

На Беслетском мосту растут самшит и плющ, что придает ему живописный романтический вид. Как известно, все красивое и необычное всегда порождает множество легенд и сказок. Беслетский мост не стал исключением. 

Беслетский мост расположен неподалеку от Ореховой рощи, получившей свое название благодаря произрастающим там многочисленным деревьям грецкого ореха. Близость горного ущелья, красота природы, прохладная свежесть и влажность, исходящая от горной речки, делают это место истинным оазисом красоты и гармонии, особенно в жаркую погоду. А руины древнего храма и других сооружений придают местечку оттенок таинственности и сказочности.

Темы:
"Виртуальная Абхазия" (63)
Теги:
Абхазия

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