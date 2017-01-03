Экономическое развитие Абхазии конца XIX – начала XX веков в значительной степени связано с развитием здесь производства табака. Еще несколькими десятилетиями ранее, до переселения сюда понтийских греков и амшенских армян, культура возделывания табака в Абхазии была практически неизвестна.

Недаром абхазский помещик, князь Шервашидзе, отражая настроение крупнейших землевладельцев побережья, достаточно откровенно признался, что "до прихода к нам выселившихся из Малой Азии армян и греков земли наши пустовали; они нам не давали никакого дохода… и, вдруг, в то время, когда мы не знали, что делать с нашими землями, к нам являются армяне и греки. Можно сказать, что они попали к нам как манна с небес".

предоставлено Георгиосом Григориадисом Панджо из Сухума

Греками и армянами в основном были культивированы в Абхазии лучшие сорта табаков, такие как "Самсун" и "Трапезунд", которые давали большие урожаи, после чего абхазские табаки стали считаться одними из лучших в мире. Развитие культуры высококачественных табаков способствовало не только повышению уровня жизни населения греческих и армянских сел, но и бурному экономическому развитию страны, в том числе благоустройству городов Абхазии.

Одним из выдающихся сухумчан, преуспевающим табакопромышленником того времени, внесшим значительный вклад в экономическое развитие Абхазии, был Иван Николаевич Яхиопуло. Он родился в 1886 году в Сухуме. Его отец Николай Яхиопуло прибыл из Кромни, Трапезундского вилайета. Мать – Афина Ксандопуло. Была у Ивана и сестра Ревекка.

Отец скончался от воспаления легких, когда Ивану было 2,5 года. У мальчика уже с детства проявлялись незаурядные способности, и когда ему исполнилось 17 лет, его крестный отец в качестве подарка открыл ему магазин. Юному коммерсанту и всей его семье остались в наследство от отца плантации в селе Константиновка – участки площадью пять гектаров.

из личного архива Георгиоса Григориадиса И.Н.Яхиопуло.

Занимаясь с юношеских лет табачным делом, Яхиопуло уже к 25 годам сколотил приличный капитал. Заработанные деньги он решает направить на строительство в Сухуме ферментационного завода. В возрасте 28 лет Иван Николаевич возводит огромное, по тем временам, здание табачной фабрики на углу улицы Морская и Рыбного переулка (позднее Октябрьской и Цулукидзе – сегодня Академика Сахарова и Когониа). Фабрика под названием "Ферментационный завод И.Н. Яхиопуло" открылась в 1914 году, об этом свидетельствуют инициалы "И.Н.Я" и год "1914" на фасаде здания, которое и сегодня стоит в столице.

Строение занимает почти целый квартал. На верхнем этаже располагались жилые помещения, где жила семья Ивана. Внизу помещались склады, где табаки, как производимые на собственных плантациях, так и закупаемые у крестьян, проходили процесс ферментации.

© Фото: из архива Анзора Агумаа Театры Самуриди и Алоизи

Ферментация – это химическая реакция, в ходе которой под воздействием влажности и температуры органические вещества превращаются в неорганические, образуя новые соединения. Благодаря наличию хороших специалистов, выпускаемый фабрикой товар был отменного качества и имел большой спрос как на территории Российской Империи, так и за рубежом.

Помимо этого здания, фабрика располагала помещением по той же улице, которое в дальнейшем было снесено, и на его месте сейчас стоит "Дом мод".

Для отправки в Одессу и для экспорта за границу Иван Николаевич закупил три небольших корабля, которым дал греческие названия – "Астрапи", "Вронди" и "Ворьяс", что в переводе на русский означает "Молния", "Гром" и "Борей" (Северный ветер – ред.). Любил устраивать соревнования между ними на скорость, победивший капитан получал приз. Благодаря своей производственной и коммерческой деятельности, Иван Яхиопуло слыл одним из богатейших людей Сухума, был статным человеком, джентльменом, одевался по последней французской моде, разъезжал на собственном фаэтоне; его излюбленными духами были тоже французские.

из личного архива Георгиоса Григориадиса И.Н.Яхиопуло.

Появление Ивана Николаевича в театре или Сухумском Общественном Собрании всегда вызывало оживление публики. О нем говорили: "Если где-то пахло французскими духами, то там явно прошел Яхиопуло". В фойе театра Самуриди часто устраивались танцы. Партнершей Яхиопуло на танцах часто была Сария – жена Нестора Лакоба, которого предприниматель хорошо знал.

Иван Яхиопуло вел активную деятельность в Сухумском эллинском обществе. Выделял немалые деньги на его мероприятия и начинания, в том числе и на строительство греческой школы и греческой церкви. На документах общества того времени (первые две декады ХХ века) часто фигурирует и его подпись. Жертвовал средства Сухумскому греческому благотворительному обществу "Морфосис" и Сухумскому благотворительному обществу под председательством Эвтерпи Павловны Комнино.

Благотворительность богатого грека проявлялась и в ежегодном снабжении детдомов новой одеждой. Для своих дочерей покупал дорогие обновки, но, прежде чем они выходили в них на улицу, он одевал и соседских детей, чтобы они не чувствовали себя ущемленными. Когда на Пасху резали баранов, то обязательно раздавал мясо нуждающимся семьям, а если резали корову, то половину отдавал соседям.

© Sputnik. Томас Тхайцук, Арифа Капба О старом Сухуме рассказал журналист из Афин Георгиос Григориадис

Газета "Сухумский вестник" за 1915 год упоминает в списках зажиточных сухумчан, принимавших участие и пожертвовавших свои вещи на лотерею-аллегри для семей жертв Первой мировой войны, и фамилию Яхиопуло.

В 1907 году Иван Николаевич женился на Василисе Васильевне Шаиновой, дочери известного в городе коммерсанта и члена Совета Сухумского эллинского общества Василия Триандафиловича Шаинова. В 1909 году у них появляется на свет дочь Вера, в 1911 году — Мария, в 1913 году — Фотина, в 1916 году — Ольга и в 1918 году — Афина.

До 1921 года семья проживала в Сухуме, но с приходом советской власти 4 марта 1921 года Иван Николаевич вывозит ее в Константинополь, а сам возвращается в Абхазию, где продолжил работу, тем более что с провозглашением НЭПа, положение с производством и продажей табака значительно улучшилось. Навещать семью в Константинополе отправлялся на своих катерах. В 1921 году отправляет семью в Грецию, в город Митилини на острове Лесбос.

Супруга Ивана приобрела на Лесбосе оливковую рощу, которую пожертвовала церкви Святого Георгия. В Митилини семья проживала в небольшом доме с просторной террасой, в полном достатке. В 1927 году жена и дети Ивана Яхиопуло перебираются ненадолго в Афины, прежде чем снова вернуться в Абхазию. В 1929 году в Сухуме рождается шестая по счету дочь – Нинета. Иван горевал, что у него не было наследника. И если бы не родившийся в 1925 году сын Николай, то продолжения фамилии не последовало бы.

из личного архива Георгиоса Григориадиса Дочери И.Н.Яхиопуло.

Примечательно, что и у многочисленных его двоюродных братьев с той же фамилией рождались одни дочери.

После окончания НЭПа и начала коллективизации экономическое положение Ивана Яхиопуло сильно пошатнулось. Еще с приходом советской власти в Абхазию в 1921 году его имущество – ферментационный завод, квартиры, катера, мельницу – национализировали, но он еще имел возможность заниматься производством табака и зачастую контрабандным путем отправлять его за границу.

Потеряв жилье в городе, он перебирается в дом тещи, а позднее уезжает в деревню Акапа.

В деревне он продолжал заниматься табаководством, был хорошим специалистом. Вынуждено вступил в колхоз, но ярлыка "кулак" избежать не удалось. Комсомольцы деревни Акапа бросали в него камни с возгласами: "Кулак! Кулак!" Они быстро забыли, что именно этот человек совсем недавно давал людям стабильную работу.

Здание фабрики долгие годы использовалось государством по своему назначению. Значительно позже в нем разместились различные учреждения, а в грузино-абхазскую войну 1992-93 годов оно сгорело. Остались одни стены. В настоящее время существуют планы по его реконструкции и перестройке в жилые помещения.

Иван Николаевич Яхиопуло скончался в нищете в сентябре 1948 года. Он уже не стал свидетелем нового потрясения, готовившегося в июне 1949 года, — выселения греков в Казахстан.

Незаурядность этого человека проявилась в разных областях и у его потомков. Несмотря на трудности, сумел воспитать интеллигентных дочерей, пользовавшихся большим уважением. Сын Николай – трехкратный чемпион Спартакиады республик Закавказья по плаванию на спине, чемпион Грузии по плаванию на спине в 1943-46 годах, серебряный призер первенства ''Динамо'' в СССР, член команды сборной Грузии по водному поло, заслуженный тренер Грузии, заслуженный работник физкультуры и спорта Абхазии, судья всесоюзной категории по плаванию, известный сухумский филателист.

Из наиболее выдающихся внуков можно назвать Ивана Кивелиди – известный банкир, председатель Росбизнесбанка, генеральный директор АО "Внешэкономкооперация", вице-президент Лиги кооператоров и предпринимателей России, председатель коордиационного совета "Круглого стола бизнеса России, президент российского VIP-клуба и Клуба меценатов, председатель Российской партии свободного труда, председатель Совета по развитию предпринимательства при Совете министров – правительстве России, генеральный директор ВЭА "Интерагро", президент АО "Век-информ", учредитель газет "Век" и "Коммерсант", журнала "Предприниматель", председатель наблюдательного совета благотворительного фонда "Международный дом детей-сирот"; а брат Ивана – выдающийся математик Лаки Кивелиди.