Юбилейные даты 2017 года

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"Джипперский" Новый год: водопады Кодора и купание в термоисточниках Второй день празднования "джипперского" Нового года прошел в Кодорском ущелье и селе Кындыг, сообщил Sputnik председатель автоклуба "Внедорожная Абхазия" Сергей Никитченко. 108

Облачность в четверг прогнозируют синоптики Абхазии Госгидрометеослужба сообщает, что в четверг 5 января, Абхазия окажется под влиянием теплого сектора циклона с северо-запада. 49