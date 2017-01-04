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Юбилейные даты 2017 года

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В Абхазии
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100 лет со дня рождения Народного поэта Баграта Шинкуба и первой абхазской летчицы Мери Авидзба, юбилеи вокально-инструментальных ансамблей "Апсны-67" и "Гунда" - все эти события ждут Абхазию в 2017 году.

Теги:
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