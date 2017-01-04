Юбилейные даты 2017 года

Второй день празднования "джипперского" Нового года прошел в Кодорском ущелье и селе Кындыг, сообщил Sputnik председатель автоклуба "Внедорожная Абхазия" Сергей Никитченко.
Госгидрометеослужба сообщает, что в четверг 5 января, Абхазия окажется под влиянием теплого сектора циклона с северо-запада.
Политсовет партии "Единая Абхазия" 26 декабря 2016 года обратился к руководству страны с официальным письмом, в котором партия предложила восстановить практику формирования Парламента республики с учетом квот для крупных национальных групп нашей страны.