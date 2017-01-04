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Прогноз.

Облачность в четверг прогнозируют синоптики Абхазии

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Погода в Абхазии (414)
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Госгидрометеослужба сообщает, что в четверг 5 января, Абхазия окажется под влиянием теплого сектора циклона с северо-запада.

СУХУМ, 4 янв – Sputnik. Метеорологи республики сообщают, что в четверг 5 января Абхазия окажется под влиянием теплого сектора циклона с северо-запада. Ожидается переменная облачность, без осадков.

Ночью температура воздуха  опустится до +4˚С, в дневное время суток столбик термометра поднимется до +13˚С.

Атмосферное давление пониженное, 763 миллиметра ртутного столба.

Ветер умеренный, 5-7 метров в секунду.   

Температура морской воды +9˚С, волнение на море будет умеренным. 

Влажность воздуха высокая, 60-80%.

В Сухуме температура воздуха ночью +5˚С,  днем +12˚С.

Темы:
Погода в Абхазии (414)
Теги:
прогнозы, погода, Абхазия

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