СУХУМ, 4 янв – Sputnik. Метеорологи республики сообщают, что в четверг 5 января Абхазия окажется под влиянием теплого сектора циклона с северо-запада. Ожидается переменная облачность, без осадков.

Ночью температура воздуха опустится до +4˚С, в дневное время суток столбик термометра поднимется до +13˚С.

Атмосферное давление пониженное, 763 миллиметра ртутного столба.

Ветер умеренный, 5-7 метров в секунду.

Температура морской воды +9˚С, волнение на море будет умеренным.

Влажность воздуха высокая, 60-80%.

В Сухуме температура воздуха ночью +5˚С, днем +12˚С.