СУХУМ, 4 янв – Sputnik. Метеорологи республики сообщают, что в четверг 5 января Абхазия окажется под влиянием теплого сектора циклона с северо-запада. Ожидается переменная облачность, без осадков.
Ночью температура воздуха опустится до +4˚С, в дневное время суток столбик термометра поднимется до +13˚С.
Атмосферное давление пониженное, 763 миллиметра ртутного столба.
Ветер умеренный, 5-7 метров в секунду.
Температура морской воды +9˚С, волнение на море будет умеренным.
Влажность воздуха высокая, 60-80%.
В Сухуме температура воздуха ночью +5˚С, днем +12˚С.