С приближением нового года, пожалуй, каждый человек невольно бросает взор в недалекое прошлое и подводит некий итог года уходящего. Одинаковым для всех он быть не может. Кто-то его ругает, а кто-то благодарит. Миллиарды жизненных историй и столько же надежд питают люди во всем мире.

Запоздалый год

Мой год начался не как у всех 1 января, а значительно позже — 3 апреля. Имею в виду то, что именно в этом момент я почувствовал существенное изменение в своей жизни, сфере деятельности и месте "дислокации", за что благодарен первому руководителю информационного агентства Sputnik Абхазия Иналу Лазба.

После его звонка и предложения попробовать себя в области интернет-журналистики, что отличалось на тот период от привычного для меня телевизионного формата, изменилось все. От коллектива до профессионального уровня. Первые несколько дней работы в Sputnik Абхазия на правах внештатного корреспондента были волнительными и, скажу честно, невероятно тяжелыми. Обращая внимание на то, как уже опытные коллеги просто щелкают новости, истории и видеомонтаж, в какой-то момент я начал в себе сомневаться, и даже проскользнула мысль уйти пока не поздно.

© Sputnik / Томас Тхайцук Открытие Абхазии

Конечно же, было рано сдаваться. Поддержка коллег, которые, несмотря на загруженность, находили время объяснить, показать и посоветовать, подогревала во мне маленький "уголек" надежды на то, что я все-таки справлюсь. А шеф-редактор Sputnik Дмитрий Нездоровин вопреки своему в меру жесткому и бескомпромиссному в работе характеру, терпеливо направлял меня в нужное русло, как он это любит делать, загадочными намеками.

Спустя неделю в разделе колумнистики сайта вышел мой первый материал "Дак-фейс контроль", который, как говорит наш шеф-редактор, абхазские девочки мне никогда не простят. Хотя я надеялся на понимание с их стороны. ​

С Джеффом Монсоном Фото опубликовано Badri Esiava (@badriesiava) Окт 5 2016 в 11:37 PDT

Истории чужой жизни

С самого начала так повелось, что формат историй мне был ближе остальных, и над ними я работал с большим удовольствием, нежели с бездушными, а порой шаблонными новостями. Первая моя история была про садовода из села Абгархук Геннадия Арчелия, который продемонстрировал нам чудеса "перевоплощения" одного дерева в другое с помощью метода колировки. Процесс этот я увидел тогда впервые, но не раз до этого задавался вопросом, как именно человеку удается менять природу и делать ее лучше, полезнее, вкуснее. Все ответы были получены.

Практически у каждого корреспондента есть свои рейтинговые материалы, которыми он гордится. В особенности, если они не связаны с нашумевшими и не совсем приятными событиями. Такой материал есть и у меня, называется он "20 признаков абхаза". Его просмотрели почти шесть тысяч человек, из них 58 поставили "лайк" и пять – "дислайк". Куда уж без них!? Конечно же, это далеко не рекорд агентства, но рекорд мой личный и некая точка отсчета на пути к другим собственным достижениям в работе.

Порой, изучая какое-то историческое событие или жизненную историю, можно выйти на интересные для себя и читателей находки. Так было с Залитой Таркил, которая еще в несознательном возрасте познакомилась с лидером Демократической Республики Вьетнам Хо Ши Мином в селе Дурипш. У Таркил даже сохранилось фото, где ее на руках держит президент далекой азиатской страны, а об их встрече ей не раз рассказывали родители.

Нередко в журналистской работе чьи-то истории не только пересекаются, а даже переплетены с жизнью самого корреспондента. Так было и со мной, когда продюсер Sputnik Амина Лазба поручила мне подготовить материал к Дню танкиста. Найти героев этой истории было несложно, так как мой покойный дядя Валера Пачалия был наводчиком танкового экипажа 003 "Сасрыква", а его товарищи частенько гостили у нас дома.

Несколько часов командир экипажа Аслан Кутарба, водители-механики танка Разамбей Абухба и Зураб Цколия рассказывали мне о своем боевом пути и, в частности, о том, какие подвиги совершил в годы войны каждый член экипажа. Мой дядя не любил вспоминать войну и никогда ничего нам не рассказывал, а благодаря его друзьям он открылся мне с другой стороны. После того как история "Боевой путь танкового экипажа 003 "Сасрыква" была опубликована, было ощущение частичного возвращения долга перед ними, ведь это самое малое, что я пока могу сделать для людей, защищавших нашу родину.

Несколько месяцев назад Sputnik запустил радио. У корреспондентов агентства появилась возможность попробовать свои силы в новом качестве. Это, без сомнения, очень интересный и в то же время волнительный опыт. Как суметь сконцентрироваться в радиостудии самому и разговорить собеседника, как за короткое время раскрыть максимально тему и донести ее до слушателей, как поставить дикцию, научиться отойти от заготовленных вопросов и импровизировать. Это и многое другое — неотъемлемая часть работы радиоведущего.

За 2016 год, конечно же, в жизни было немало приятных и не очень событий вне работы, но, как говорится, это уже другая история.

© Sputnik / Илона Хварцкия Корреспондент Sputnik Бадри Есиава в Гагре

Деловой офис с домашним уютом

Удивительным образом офис информационного агентства Sputnik стал для меня вторым домом, ведь в нем мы проводим, порой, больше времени, нежели в своей личной обители.

Раньше я не мог представить, что люди работают в таком активном режиме с утра и до позднего вечера, практически без выходных. Sputnik заполнил все свободное пространство в жизни, а если пространства не так много, то он откроет тебе новые просторы. Вероятно, это лучшее чем можно восполнить пробелы не только в жизни, но и в знаниях, умении, оперативности, объективности и, конечно же, журналистике, которая со временем становится не только профессией, а настоящим образом жизни. Вокруг нее крутится буквально все, и даже в выходные дни на подсознательном уровне не престаешь искать. Быть журналистом и считать себя таковым – разные состояния.

© Sputnik / Томас Тхайцук Sputnik лишил меня сна

На мой взгляд, нельзя называть себя профессиональным журналистом, когда ты еще молод и твой опыт не выходит за рамки привычного места обитания, информационного поля. Человек, уверивший себя в том, что он достиг невероятных высот на этом поприще или же приближается к этому, всегда ошибается. Высокомерие и нарциссизм может погубить журналиста, а "акулой" пера может стать лишь тот, кто видит в первую очередь свои ошибки, а не старается "воплями" обратить внимание окружающих на чужие. С такими издержками профессии, к сожалению, периодически сталкивается каждый, но, возможно, с опытом и временем их становится меньше.

Когда я начинал пробовать себя в Sputnik, я предполагал, что при благополучном раскладе буду писать нечто похожее на то, что вы читаете сейчас, и первые слова, которые я вписал в свой новый блокнот с эмблемой агентства, были "Sputnik в новую жизнь". Эти слова не утратили свой смысл спустя восемь месяцев работы, и о принятом тогда решении пополнить ряды "космического отряда" я ни разу не жалел. Несмотря на всю сложность работы в Sputnik и те "жертвы", которые он требует, это агентство дает намного больше, чем можно себе представить.



