СУХУМ, 5 янв – Sputnik. Госгидрометеослужба сообщает, что в выходные дни из-за перепадов температуры воздуха и атмосферного давления внутри юго-западного циклона на территории Абхазии ожидается неустойчивая погода. Облачно, в пятницу ночью и утром возможен небольшой дождь, в субботу без осадков, в воскресенье прогнозируется кратковременный дождь.

Ночью температура воздуха опустится от +9˚С до +7˚С, в дневное время суток столбик термометра поднимется от +12˚С до +14˚С.

Атмосферное давление пониженное, 760 миллиметров ртутного столба.

Ветер умеренный, 5-7 метров в секунду.

Температура морской воды +9˚С, волнение на море будет значительным.

Относительная влажность воздуха 70-90%.