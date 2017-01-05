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Листья с каплями дождя

Дожди ожидаются в Абхазии в рождественские дни

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Погода в Абхазии (415)
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По сообщению метеорологов, в праздничные дни 5 - 8 января в Абхазии будет неустойчивая погода, возможны дожди.

СУХУМ, 5 янв – Sputnik. Госгидрометеослужба сообщает, что в выходные дни из-за перепадов температуры воздуха и атмосферного давления внутри юго-западного циклона на территории Абхазии ожидается неустойчивая погода. Облачно, в пятницу ночью и утром возможен небольшой дождь, в субботу без осадков, в воскресенье прогнозируется кратковременный дождь. 

Ночью температура воздуха  опустится от +9˚С до +7˚С, в дневное время суток столбик термометра поднимется от +12˚С до +14˚С. 

Атмосферное давление пониженное, 760 миллиметров ртутного столба. 

Ветер умеренный, 5-7 метров в секунду.    

Температура морской воды +9˚С, волнение на море будет значительным.  

Относительная влажность воздуха 70-90%. 

Прогноз погоды с 20:00 05.01.2016 по 20:00 08.01.2016
© Sputnik. Леон Гуния
Прогноз погоды с 20:00 05.01.2016 по 20:00 08.01.2016

Темы:
Погода в Абхазии (415)
Теги:
Абхазия

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