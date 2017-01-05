Минкультуры остановило строительство забора вокруг "Белого паруса"

СУХУМ, 5 янв – Sputnik, Владимир Бегунов. Стройка приостановлена, пока хозяева не предоставят Министерству культуры проект, заявил Sputnik замминистра культуры и охраны историко-культурного наследия Батал Кобахия.

По словам главного специалиста департамента охраны историко-культурного наследия Инала Джопуа, в "Белом парусе" идет ремонт, который предусматривает внутреннюю перепланировку и реставрацию фасада здания.

"Забор же предполагался временный, который строители обещали убрать после ремонта", — сказал Инал Джопуа

Здание, в котором располагался ресторан «Белый парус», историческое. В нем жил Таиф Аджба, останавливались Чехов и Паустовский.

"Проблемный это дом, — сказал Батал Кобахия. — Восемь лет назад, когда мы вешали на него мемориальную табличку, возмущался хозяин. Сейчас хозяин у гостиницы сменился, но нехорошие традиции остались. Забор теперь самовольно поставили".

По словам Батала Кобахия разрешение на строительство забора больше относится к компетенции городских властей Сухума, чем к Министерству культуры. Давала ли администрация города разрешение на это строительство и какие действия предприняла по пресечению этой деятельности официально неизвестно, главный архитектор Сухума Тамара Лакрба отказала Sputnik в комментариях.



