Более ста человек обратились в Республиканскую больницу в праздники

СУХУМ, 5 янв — Sputnik, Бадри Есиава. Сто десять человек обратились в Республиканскую больницу с 31 декабря по 5 января с различными заболеваниями и травмами, рассказала старшая медсестра приемного покоя Нона Цвижба.

"За эти дни к нам поступило около ста десяти человек, 58 из них находятся на стационарном лечении и 50 на амбулаторном. До вечера 31 декабря все было спокойно, потом доставили двух детей 7 и 12 лет с термическими ожогами. В основном поступали с пневмонией, желудочно-кишечным трактом, и было несколько огнестрельных ранений", — отметила Цвижба.

Старшая медсестра уточнила, что 1 января, примерно в 4:00, был доставлен житель Дагестана с проникающим колото-резаным ранением, но врачам удалось спасти пациента. В тот же день из Гудауты был доставлен мужчина с огнестрельным ранением в лицо, который уверил врачей в собственной неаккуратности.

"Также 1 января к нам поступило два человека после аварии, один лежит в отделении нейрохирургии, второй в травматологии. Их жизни ничего не угрожает. 2 и 3 января никаких происшествий не было, поступали только с пневмонией и бронхитом, а 4 числа к нам была доставлена 36-летняя женщина с проникающим пулевым ранением брюшной полости. В тот же день, к нам поступила еще одна женщина, жительница Санкт-Петербурга с побоями", — рассказала Нона Цвижба.

Старшая медсестра приемного отделения Республиканской больницы Ноны Цвижба отметила, что пациентов с алкогольными и иными видами отравлений в новогодние праздники не было.



