О поисковых экспедициях и находках рассказал корреспонденту Sputnik Владимиру Бегунову военный историк Николай Медвенский.

Sputnik, Владимир Бегунов.

Как сказал ученый, на открытии круглого стола выступила руководитель Центра имени Юрия Воронова Светлана Воронова. В своей речи она рассказала, что в 2017 году исполняется 75 лет с начала одной из важнейших боевых операций Великой Отечественной войны – Битвы за Кавказ. Абхазия была ареной ожесточенных боев советских войск с немецкими горными стрелками, которые через перевалы Клухор, Марух и Санчара пытались прорваться к побережью Черного моря и далее в Закавказье.

© Фото: Тенгиз Тарба Ученый нашел предполагаемое захоронение участника ВОВ из Абхазии

Доклад сотрудника Николая Медвенского был посвящен экспедициям по местам боевой славы.

"Поисковое движение зародилось в начале 1960-х годов, — рассказал историк. — Одним из наиболее популярных направлений стал абхазский участок Главного Кавказского хребта, где в советское время вели работу учителя и ученики десятой и девятнадцатой сухумских школ и поисковые отряды из разных городов СССР. Они нашли и перезахоронили останки нескольких тысяч человек, установили имена свыше трехсот бойцов, ранее числившихся пропавшими без вести".

По словам Николая Медвенского, после распада Советского Союза лишь в 2012 году удалось возродить поисковое движение среди молодежи. Инициативная группа при поддержке Абхазского общественного фонда развития "Амшра" и Дома Москвы осуществила проект "Стезей Героев". Это была молодежная экспедиция из Сухума к Санчарскому перевалу, в село Псху, к перевалу Доу. Ее участники не только прошли по местам боев, но и сняли документальный фильм "Бои на перевалах Абхазии 1942-1943 годов". В 2014 году в Севастополе он был удостоен диплома первой степени на кинофестивале "Победили вместе!".

Николай Медвенский Санчарский перевал, 2012. Экспедиция "Стезей Героев"

Еще одна экспедиция уже на Гудаутский перевал прошла под руководством капитана первого ранга ВМФ Абхазии Лавра Ахба в 2013 году. Ее участники обнаружили обломки советского биплана По-2, сбитого фашистами 20 октября 1942 года.

© Фото: Тенгиз Тарба В горах Абхазии установлена мемориальная доска памяти защитников Кавказа

В 2014 году, как рассказывает Николай Медвенский, состоялась экспедиция на перевал Клухор, а в 2015 году в урочище Бешта, где вместе с руководителем фонда "Горная Абхазия" Тенгизом Тарба ее участники установили обелиск, посвященный памяти павшим защитникам Кавказа.

"В августе 2016 года в ущелье реки Марух мы с ребятами реконструировали мемориальную плиту на братской могиле советских воинов. Она была до этого в ужасном состоянии, неизвестные расстреляли ее из автомата", — рассказал историк

Николай Медвенский Экспедиция "Стезей Героев" Марухский перевал 2016 год

По рассказу Николая Медвенского, летом 2016 года его группа на подступах к Санчарскому перевалу нашла останки тридцати советских солдат, погибших в октябре 1942 года.

"Нужна новая экспедиция летом 2017 года, — говорит Медвенский. – Чтобы скорей предать земле останки бойцов, которых мы обнаружили".

Николай Медвенский Мемориальная плита советским солдатам на Марухском перевале, расстрелянная неизвестными вандалами. До реконструкции.

В Абхазии действуют не только местные поисковые движения. Руководитель добровольческого молодежного объединения "Оборонная тропа" из Санкт-Петербурга Сергей Телешов рассказал на круглом столе, что уже 17 лет возит группы школьников по местам боев в горах Кавказа. Четвертый год в этих походах есть абхазское направление. Школьники реставрировали историко-мемориальный комплекс "Оборонная тропа", построенный в середине 1980-х годов туристами практически со всего Советского Союза. Это сеть блиндажей, стрелковых точек, памятных табличек и стен, протянувшихся на 40 километров по обеим сторонам Главного Кавказского хребта на Марухском направлении, как со стороны Абхазии, так и со стороны Карачаево-Черкесии.