О поисковых экспедициях и находках рассказал корреспонденту Sputnik Владимиру Бегунову военный историк Николай Медвенский.
Sputnik, Владимир Бегунов.
Как сказал ученый, на открытии круглого стола выступила руководитель Центра имени Юрия Воронова Светлана Воронова. В своей речи она рассказала, что в 2017 году исполняется 75 лет с начала одной из важнейших боевых операций Великой Отечественной войны – Битвы за Кавказ. Абхазия была ареной ожесточенных боев советских войск с немецкими горными стрелками, которые через перевалы Клухор, Марух и Санчара пытались прорваться к побережью Черного моря и далее в Закавказье.
Доклад сотрудника Николая Медвенского был посвящен экспедициям по местам боевой славы.
"Поисковое движение зародилось в начале 1960-х годов, — рассказал историк. — Одним из наиболее популярных направлений стал абхазский участок Главного Кавказского хребта, где в советское время вели работу учителя и ученики десятой и девятнадцатой сухумских школ и поисковые отряды из разных городов СССР. Они нашли и перезахоронили останки нескольких тысяч человек, установили имена свыше трехсот бойцов, ранее числившихся пропавшими без вести".
По словам Николая Медвенского, после распада Советского Союза лишь в 2012 году удалось возродить поисковое движение среди молодежи. Инициативная группа при поддержке Абхазского общественного фонда развития "Амшра" и Дома Москвы осуществила проект "Стезей Героев". Это была молодежная экспедиция из Сухума к Санчарскому перевалу, в село Псху, к перевалу Доу. Ее участники не только прошли по местам боев, но и сняли документальный фильм "Бои на перевалах Абхазии 1942-1943 годов". В 2014 году в Севастополе он был удостоен диплома первой степени на кинофестивале "Победили вместе!".
Еще одна экспедиция уже на Гудаутский перевал прошла под руководством капитана первого ранга ВМФ Абхазии Лавра Ахба в 2013 году. Ее участники обнаружили обломки советского биплана По-2, сбитого фашистами 20 октября 1942 года.
В 2014 году, как рассказывает Николай Медвенский, состоялась экспедиция на перевал Клухор, а в 2015 году в урочище Бешта, где вместе с руководителем фонда "Горная Абхазия" Тенгизом Тарба ее участники установили обелиск, посвященный памяти павшим защитникам Кавказа.
"В августе 2016 года в ущелье реки Марух мы с ребятами реконструировали мемориальную плиту на братской могиле советских воинов. Она была до этого в ужасном состоянии, неизвестные расстреляли ее из автомата", — рассказал историк
По рассказу Николая Медвенского, летом 2016 года его группа на подступах к Санчарскому перевалу нашла останки тридцати советских солдат, погибших в октябре 1942 года.
"Нужна новая экспедиция летом 2017 года, — говорит Медвенский. – Чтобы скорей предать земле останки бойцов, которых мы обнаружили".
В Абхазии действуют не только местные поисковые движения. Руководитель добровольческого молодежного объединения "Оборонная тропа" из Санкт-Петербурга Сергей Телешов рассказал на круглом столе, что уже 17 лет возит группы школьников по местам боев в горах Кавказа. Четвертый год в этих походах есть абхазское направление. Школьники реставрировали историко-мемориальный комплекс "Оборонная тропа", построенный в середине 1980-х годов туристами практически со всего Советского Союза. Это сеть блиндажей, стрелковых точек, памятных табличек и стен, протянувшихся на 40 километров по обеим сторонам Главного Кавказского хребта на Марухском направлении, как со стороны Абхазии, так и со стороны Карачаево-Черкесии.