Человеческие кости, старинный гвоздь, обломки керамики, плиты храма – корреспондент Sputnik Владимир Бегунов выехал вместе с сотрудниками Министерства культуры и охраны историко-культурного наследия Абхазии на танковый полигон, где военные срыли средневековый могильник.
– Глубоко копали? – спрашивает главный специалист департамента охраны историко-культурного наследия Инал Джопуа, когда мы подходим к развороченному холму.
– Метра полтора сняли, даже меньше, увидели кости и остановились, – отвечает начальник танковой директрисы (стрелковая часть полигона — ред.) прапорщик Валерий Павлов.
– А зачем копали?
– Командир поставил задачу срыть этот холм, так как он мешал проводить стрельбы.
Прапорщику Павлову дали приказ выровнять местность, по которой во время учений должны двигаться бронетранспортеры. Он первым увидел кости, когда загнал на полигон трактор и приступил к выполнению задачи. Остановил работы, позвонил знакомому депутату, тот – главе администрации, а глава – в Министерство культуры. Сотрудники Минкульта Абхазии выехали зафиксировать разрушение.
– Этот холм называется "Польша", – говорит местный депутат Федор Шинкуба. – Сюда в сталинские времена поляков ссылали. У них здесь кладбище было вокруг церкви.
– Ну, здесь не только захоронения двадцатого века, это многослойный памятник, — добавляет старший научный сотрудник департамента по охране историко-культурного наследия Министерства культуры Абхазии Шандор Кайтан. – Вот, смотрите, это фрагмент средневековой лаковой керамики.
– Гвоздь старинный, – глава администрации села Цабал Григорий Калайджян поднимает с земли четырехгранный ржавый кованый гвоздь.
– Это, скорее всего, гвоздь от храмовой двери, – размышляет, разглядывая находку, Шандор Кайтан.
Военные говорят, что не знали о ценности холма, на поверхности никаких руин заметно не было. Тысячелетие назад на нем было одно из поселений Царства апсилов. До главной крепости этого средневекового государства в Кодорском ущелье – Цибилиума – отсюда рукой подать.
Археологи долго ищут холм в государственном списке объектов историко-культурного наследия Абхазии. С идентификацией сложно, особенно в окрестностях Цибилиума, где руин храмов, крепостей, могильников множество, они на каждом шагу. С помощью компаса выясняется, что в реестре памятников это место числится как "Мранма-2".
Здесь руины церкви VIII века и более поздние захоронения. Внутри раскопа можно увидеть следы каменной ограды, которая окружала храм и фундамент самой церкви. То тут, то там из земли торчат человеческие кости. Некоторые хорошо сохранились, им столетия. Которым тысяча лет — рассыпаются в руках. Холм усеян гильзами – следы танковых учений.
– Этот полигон вообще неудачно расположен, — говорит Григорий Калайджян. – Военные объекты надо подальше от жилья строить. А здесь в близлежащих домах ни в одном нет штукатурки – поотлетала от взрывов.
Археологи заполняют бумаги. Они отправят запрос в Министерство обороны Абхазии, которое сдает базу в аренду российским военным, чтобы понять, кто отдал приказ срыть холм, и было ли это решение с кем-то согласовано. Судьба памятника будет решаться на археологической комиссии. Пока работы на могильнике приостановлены.
Глава района звонит священнику. Тот советует собрать кости в пакет. Археологи отвечают, что пока ничего трогать нельзя, но в конечном счете соглашаются: не по-христиански бросать останки людей под открытым небом. Прапорщик Павлов обещает отправить солдат собрать все, что видно на поверхности. А найденный нами гвоздь будет передан в музей.