Человеческие кости, старинный гвоздь, обломки керамики, плиты храма – корреспондент Sputnik Владимир Бегунов выехал вместе с сотрудниками Министерства культуры и охраны историко-культурного наследия Абхазии на танковый полигон, где военные срыли средневековый могильник.

– Глубоко копали? – спрашивает главный специалист департамента охраны историко-культурного наследия Инал Джопуа, когда мы подходим к развороченному холму.

– Метра полтора сняли, даже меньше, увидели кости и остановились, – отвечает начальник танковой директрисы (стрелковая часть полигона — ред.) прапорщик Валерий Павлов.

– А зачем копали?

– Командир поставил задачу срыть этот холм, так как он мешал проводить стрельбы.

© Sputnik / Томас Тхайцук Цибилиум: исчезнувшее царство апсилов в Кодорском ущелье

Прапорщику Павлову дали приказ выровнять местность, по которой во время учений должны двигаться бронетранспортеры. Он первым увидел кости, когда загнал на полигон трактор и приступил к выполнению задачи. Остановил работы, позвонил знакомому депутату, тот – главе администрации, а глава – в Министерство культуры. Сотрудники Минкульта Абхазии выехали зафиксировать разрушение.

– Этот холм называется "Польша", – говорит местный депутат Федор Шинкуба. – Сюда в сталинские времена поляков ссылали. У них здесь кладбище было вокруг церкви.

– Ну, здесь не только захоронения двадцатого века, это многослойный памятник, — добавляет старший научный сотрудник департамента по охране историко-культурного наследия Министерства культуры Абхазии Шандор Кайтан. – Вот, смотрите, это фрагмент средневековой лаковой керамики.

– Гвоздь старинный, – глава администрации села Цабал Григорий Калайджян поднимает с земли четырехгранный ржавый кованый гвоздь.

© Sputnik. Владимир Бегунов Старинный гвоздь, найжденный на полигоне

– Это, скорее всего, гвоздь от храмовой двери, – размышляет, разглядывая находку, Шандор Кайтан.

Военные говорят, что не знали о ценности холма, на поверхности никаких руин заметно не было. Тысячелетие назад на нем было одно из поселений Царства апсилов. До главной крепости этого средневекового государства в Кодорском ущелье – Цибилиума – отсюда рукой подать.

Археологи долго ищут холм в государственном списке объектов историко-культурного наследия Абхазии. С идентификацией сложно, особенно в окрестностях Цибилиума, где руин храмов, крепостей, могильников множество, они на каждом шагу. С помощью компаса выясняется, что в реестре памятников это место числится как "Мранма-2".

Здесь руины церкви VIII века и более поздние захоронения. Внутри раскопа можно увидеть следы каменной ограды, которая окружала храм и фундамент самой церкви. То тут, то там из земли торчат человеческие кости. Некоторые хорошо сохранились, им столетия. Которым тысяча лет — рассыпаются в руках. Холм усеян гильзами – следы танковых учений.

© Sputnik. Бегунов Владимир Кости на танковом полигоне

– Этот полигон вообще неудачно расположен, — говорит Григорий Калайджян. – Военные объекты надо подальше от жилья строить. А здесь в близлежащих домах ни в одном нет штукатурки – поотлетала от взрывов.

Археологи заполняют бумаги. Они отправят запрос в Министерство обороны Абхазии, которое сдает базу в аренду российским военным, чтобы понять, кто отдал приказ срыть холм, и было ли это решение с кем-то согласовано. Судьба памятника будет решаться на археологической комиссии. Пока работы на могильнике приостановлены.

Глава района звонит священнику. Тот советует собрать кости в пакет. Археологи отвечают, что пока ничего трогать нельзя, но в конечном счете соглашаются: не по-христиански бросать останки людей под открытым небом. Прапорщик Павлов обещает отправить солдат собрать все, что видно на поверхности. А найденный нами гвоздь будет передан в музей.