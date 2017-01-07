Sputnik, Бадрак Авидзба

Заместителю заведующей кафедрой "Финансы и кредит" Абхазского государственного университета, доценту Диане Дбар сегодня исполнилось 60 лет.

"Диана Шамильевну я знаю как очень активную участницу национально-освободительного движения абхазского народа. Она, конечно, одна из патриоток нашей страны", — сказал ректор Абхазского государственного университета Алеко Гварамия.

Ректор АГУ отметил, что работать в университете Диана Дбар начала в год основания вуза в 1979 году.

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“Работать она начала на кафедре "Экономика и право". Во время войны ее, как экономиста, приглашали участвовать в работе различных правительственных комиссий. Речь шла о подсчете ущерба, нанесенного войной, были и другие различные темы. После войны мы не сразу смогли организовать кафедру "Финансы и кредит", это было сделано чуть позже, была кафедра "Менеджмент и бизнес", Диана Шамильевна работала там", — отметил Гварамия.

Алеко Гварамия подчеркнул, что Диана Дбар всегда выступает активным участником общественной жизни в стране.

"Участие в общественной жизни требует очень много сил и энергии. Она прикладывает немалые усилия, в том числе и для того, чтобы установить более тесные связи нашей республики с республиками Северного Кавказа. За ее преподавательскую и научно-методическую работу мы присвоили ей звание доцента АГУ. Много раз мы ее командировали в различные вузы для участия в научных мероприятиях. Я желаю ей здоровья, семейного благополучия, творческих успехов и всего самого доброго", — сказал ректор АГУ.

Сама именинница скромно оценивает свою роль в национально-освободительном движении абхазского народа, но отмечает, что не могла быть сторонним наблюдателем происходивших событий.

"Я никогда не была безразлична к судьбе своего народа, к перспективам его развития, к трудностям на его пути. Когда организовали Народный форум Абхазии "Аидгылара", я работала в АбИГИ. Хочу сказать, что институт был центром национально-освободительного движения, поскольку там находилась интеллигенция нашей страны. Я тоже выполняла какие-то поручения, участвовала в митингах, бывало, мы находили архивные материалы, которые нужны были в работе форума", — отметила Дбар.

Войну Диана Дбар пережила в городе-герое Гудауте, а ее муж был активным участником боевых действий.

"В последнем наступлении на Цугуровке он был тяжело ранен. С сыном мы дежурили в нашем госпитале, встречали раненых, оказывали помощь. После освобождения Гагры был создан комитет при Совете Министров, который занимался подсчетом материального убытка, нанесенного войной, я была включена в его состав. В составе нашей группы были Людмила Нармания, Закан Маршан — наш заместитель декана факультета, который впоследствии погиб в Мартовском наступлении, была Фрида Лазба, также сотрудник университета", — сказала она.

© Фото: предоставлено Игорем Марыхуба Лыхны 1989 года. З6 тысяч за свободу Абхазии

Диана Дбар работу в Абхазском государственном университете успешно совмещала с научной деятельностью в Абхазском институте гуманитарных исследовании имени Дмитрия Гулиа.

"В год открытия АГУ я окончила Ростовский институт народного хозяйства и по распределению была направлена в Сухум для работы в Государственном банке. Но у меня был декретный отпуск на три года по уходу за ребенком. В это время открылся университет, и моя семья сказала, что было бы хорошо, если бы меня приняли на работу в АГУ. Я не строила таких планов на будущее, но пришла на прием к первому ректору АГУ Зурабу Вианоровичу Анчабадзе со своими документами и была принята лаборантом тогда еще объединенной кафедры "Экономика и право". Я всегда работала параллельно и в университете, и в АбИГИ. Но после войны в АбИГИ отдел экономики закрылся", — подчеркнула она.

Диана Дбар родилась в 1957 году в городе Ткуарчал. Окончила Ткуарчалскую среднюю школу №2, затем финансово-экономический факультет Ростовского института народного хозяйства. Окончила аспирантуру Московского финансово-экономического института. Начала работать в Абхазском государственном университете в год его открытия в 1979 году.