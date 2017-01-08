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Чайки на сухумском причале.

Дождь со снегом прогнозируют абхазские синоптики на предстоящей неделе

© Sputnik / Илона Хварцкия
В Абхазии
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Темы:
Погода в Абхазии (417)
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По сообщению метеорологов Абхазии, в течение недели на территории Абхазии ожидается неустойчивая погода.

СУХУМ, 8 янв – Sputnik.  С 9 по 15 января из-за влияния холодного атмосферного фронта на территории Абхазии ожидается неустойчивая погода.

В первой половине недели будет облачно с прояснениями, временами дождь, во второй половине недели — дождь со снегом, снег.

Атмосферное давление пониженное, будет повышаться.

Ветер умеренный, 5-7 метров в секунду, с порывами до 12 метров в секунду.

Температура воздуха ночью от  +0 °С до +5 °С, днем +8°С  +13°С.

Температура морской воды +9°С.

Относительная влажность воздуха 70-90%.

 

Темы:
Погода в Абхазии (417)
Теги:
прогнозы, погода, Абхазия

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