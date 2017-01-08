СУХУМ, 8 янв – Sputnik. С 9 по 15 января из-за влияния холодного атмосферного фронта на территории Абхазии ожидается неустойчивая погода.

В первой половине недели будет облачно с прояснениями, временами дождь, во второй половине недели — дождь со снегом, снег.

Атмосферное давление пониженное, будет повышаться.

Ветер умеренный, 5-7 метров в секунду, с порывами до 12 метров в секунду.

Температура воздуха ночью от +0 °С до +5 °С, днем +8°С +13°С.

Температура морской воды +9°С.

Относительная влажность воздуха 70-90%.