СУХУМ, 8 янв – Sputnik. С 9 по 15 января из-за влияния холодного атмосферного фронта на территории Абхазии ожидается неустойчивая погода.
В первой половине недели будет облачно с прояснениями, временами дождь, во второй половине недели — дождь со снегом, снег.
Атмосферное давление пониженное, будет повышаться.
Ветер умеренный, 5-7 метров в секунду, с порывами до 12 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +0 °С до +5 °С, днем +8°С +13°С.
Температура морской воды +9°С.
Относительная влажность воздуха 70-90%.