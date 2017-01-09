МИД Абхазии принял участие в церемонии инаугурации президента Никарагуа

СУХУМ, 9 янв — Sputnik. Министр иностранных дел Даур Кове, его заместитель Олег Аршба и сотрудники дипведомства прибыли в Республику Никарагуа для участия в церемонии инаугурации президента Никарагуа Даниэля Ортеги, сообщила Sputnik пресс-служба МИД республики.

"Делегация Республики Абхазия прибыла с официальным визитом в Республику Никарагуа для участия в церемонии инаугурации президента Никарагуа Даниэля Ортеги. В рамках визита запланированы встречи с главами ряда министерств Никарагуа", — говорится в письме.

В состав делегации Республики Абхазия, возглавляемой министром иностранных дел Дауром Кове, заместителем министра иностранных дел Олегом Аршба, также входят сотрудники МИД Абхазии Мадина Зухба, Тенгиз Тарба и Сария Джопуа.

Президент Никарагуа Даниэль Ортега издал официальный указ о признании независимости Южной Осетии и Абхазии 5 сентября 2008 года. Таким образом, Никарагуа стала первой страной, которая вслед за Россией признала независимость Абхазии и Южной Осетии.

Осенью 2009 года между двумя странами были установлены дипломатические отношения. Внешнеполитические ведомства Абхазии и Накарагуа также подписали протокол о проведении постоянных межмидовских консультаций, предусматривающих сотрудничество в политической, научно-технической, экологической, гуманитарной и культурных областях.