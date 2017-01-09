СУХУМ, 9 янв — Sputnik, Бадри Есиава. Фотография Сергея Шнурова была сделана не в Абхазии, коротко прокомментировала корреспонденту Sputnik снимок в Instagram российского музыканта директор группы "Ленинград" Наталья Паничева.

"Нет, не в Абхазии. Его нет в стране, и комментариев он никаких не дает", — сказала Паничева.

Директор группы не смогла объяснить, почему певец решил сделать именно такую подпись к своей фотографии, которая всего за несколько часов собрала более ста тысяч лайков и 600 комментариев.

Фото со страницы в Instagram Сергея Шнурова Сергей Шнуров

Одни пользователи узнали на ней абхазские горы и природу, другие же, напротив, увидели курорт во французских Альпах.

"Сергей, ваши слова да Богу в уши. Чтобы Абхазия стала в скором времени новым Куршевелем", — с надеждой откликнулась на публикацию снимка одна из поклонниц музыканта.

"А в чашке вино абхазское, по-любому", — прокомментировал другой пользователь.

Фотография Сергея Шнурова с кружкой в руках, сделанная на балконе гостиничного номера, на фоне которого видны слегка заснеженные горы и улица, появилась в Instagram утром 9 января.