Без собак и сапог: "записки" абхазского охотника

Бадри Есиава, Sputnik

От дедовского ружья к итальянскому Стойгеру

"Кажется, фотографии надо было сделать. Ладно, на месте разберемся", — сказал охотник со стажем Аляс Нанба, выезжая из Сухума в Очамчырское РОВД для регистрации подаренного ему охотничьего ружья.

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Пожалуй, нет охотника, который не хвастался бы своим ружьем, его прицельной дальностью и надежностью. У Аляса до последнего времени такой возможности не было, так как на охоту он ходил со старым одноствольным ИЖем, который достался ему от деда.

"Я очень берегу и ценю это ружье, оно тоже надежное, отличается удобством в использовании и легким весом, но я всегда хотел ходить с пятизарядным. Не так давно мне подарили такое ружье, и сейчас я хочу его зарегистрировать", — рассказал Аляс.

Ружье "Стойгер Де люкс 2000" Алясу подарил друг, который не особо увлекался охотой, а ружье пылилось где-то в доме. Но для использования по назначению, не нарушая закон, ружье необходимо зарегистрировать в РОВД по месту прописки и оформить на себя.

Для этого в первую очередь, рассказал Аляс, нужно иметь охотничий билет, который выдается в Союзе охотников и рыболовов Абхазии, расположенном в Сухуме. "Охотничий билет я получил несколько лет назад. Насколько я помню, нужно принести справки из нарко- и психодиспансеров о том, что ты не состоишь у них на учете, копию абхазского паспорта и две фотографии 3х4. А чтобы зарегистрировать ружье, надо обратиться в отдел лицензионно-разрешительной системы по месту прописки. В моем случае это Очамчырское РОВД", — вкратце объяснил процедуру Нанба.

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По приезде в Очамчыру начальник отдела регистрации оружия по непонятным причинам отказался в присутствии журналиста оглашать информацию о процедуре оформления, которая находится в открытом доступе.

После нескольких минут объяснений для чего это нужно, разговор зашел в тупик. Пришлось ждать Аляса в коридоре, который вышел через некоторое время из кабинета со словами: "Я так и знал". Оказалось, что фотографии все-таки были нужны, и не хватало еще нескольких справок.

Чтоб получить качественную и достоверную информацию о процедуре регистрации охотничьего ружья, мы обратились в отдел лицензионно-разрешительной системы МВД Абхазии. Там подробно объяснили все этапы, которые необходимо пройти для легализации своего ружья.

Бюрократия, или традиции

В принципе, процедура несложная, и если заранее обладать информацией о ней, ее можно пройти буквально за несколько часов.

"В первую очередь для регистрации гладкоствольного ружья нужно написать заявление на имя руководителя этого отдела, а если регистрируется нарезное ружье — на имя министра ВД. После подачи заявления и всех документов, они рассматриваются специальной комиссией, положительное решение которой дает право на приобретение ружья", — рассказали в отделе лицензионно-разрешительной системы.

После покупки ружья, его новый владелец может смело обращаться в отдел регистрации по месту прописки для получения права на его хранение и ношение, но начать всю эту процедуру он сможет лишь по достижению совершеннолетия.

Но это, конечно же, не все. Существует еще ряд правил хранения, перевозки и ношения, подробнее об этом вы сможете узнать из инфографики Sputnik.

© Sputnik. Леон Гуния Как зарегистрировать охотничье ружье

На счет существующих правил регистрации охотничьего, да и любого оружия, у Аляса Нанба свое мнение, которое не противоречит букве закона и апсуара.

"Я считаю, что у каждого мужчины в доме должно быть ружье, это всегда было неотъемлемой частью традиций наших предков. Обусловлено это тем, что жизнь непредсказуема, и в любой момент, как показывает история, может возникнуть необходимость защитить свою семью и Родину", — считает Нанба.

© Sputnik. Бадри Авидзба Охотник Аляс Нанба с подаренным ружьем "Стойгер Де люкс 2000"

При этом, добавил он, обязательно нужно соблюдать правила, которые существуют на сегодняшний день, для того чтобы неуравновешенные или больные люди не могли стать угрозой для себя и общества. Но есть одно но, сказал Аляс.

"Любая справка сама по себе — это бумага, и чтобы она имела силу, нужно выдавать ее объективно, а не потому, что я или кто-то еще хороший парень", — строгим тоном подчеркнул Нанба.