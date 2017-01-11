Без собак и сапог: "записки" абхазского охотника

Бадри Есиава, Sputnik
От дедовского ружья к итальянскому Стойгеру
"Кажется, фотографии надо было сделать. Ладно, на месте разберемся", — сказал охотник со стажем Аляс Нанба, выезжая из Сухума в Очамчырское РОВД для регистрации подаренного ему охотничьего ружья.
Пожалуй, нет охотника, который не хвастался бы своим ружьем, его прицельной дальностью и надежностью. У Аляса до последнего времени такой возможности не было, так как на охоту он ходил со старым одноствольным ИЖем, который достался ему от деда.
"Я очень берегу и ценю это ружье, оно тоже надежное, отличается удобством в использовании и легким весом, но я всегда хотел ходить с пятизарядным. Не так давно мне подарили такое ружье, и сейчас я хочу его зарегистрировать", — рассказал Аляс.
Ружье "Стойгер Де люкс 2000" Алясу подарил друг, который не особо увлекался охотой, а ружье пылилось где-то в доме. Но для использования по назначению, не нарушая закон, ружье необходимо зарегистрировать в РОВД по месту прописки и оформить на себя.
Для этого в первую очередь, рассказал Аляс, нужно иметь охотничий билет, который выдается в Союзе охотников и рыболовов Абхазии, расположенном в Сухуме. "Охотничий билет я получил несколько лет назад. Насколько я помню, нужно принести справки из нарко- и психодиспансеров о том, что ты не состоишь у них на учете, копию абхазского паспорта и две фотографии 3х4. А чтобы зарегистрировать ружье, надо обратиться в отдел лицензионно-разрешительной системы по месту прописки. В моем случае это Очамчырское РОВД", — вкратце объяснил процедуру Нанба.
По приезде в Очамчыру начальник отдела регистрации оружия по непонятным причинам отказался в присутствии журналиста оглашать информацию о процедуре оформления, которая находится в открытом доступе.
После нескольких минут объяснений для чего это нужно, разговор зашел в тупик. Пришлось ждать Аляса в коридоре, который вышел через некоторое время из кабинета со словами: "Я так и знал". Оказалось, что фотографии все-таки были нужны, и не хватало еще нескольких справок.
Чтоб получить качественную и достоверную информацию о процедуре регистрации охотничьего ружья, мы обратились в отдел лицензионно-разрешительной системы МВД Абхазии. Там подробно объяснили все этапы, которые необходимо пройти для легализации своего ружья.
Бюрократия, или традиции
В принципе, процедура несложная, и если заранее обладать информацией о ней, ее можно пройти буквально за несколько часов.
"В первую очередь для регистрации гладкоствольного ружья нужно написать заявление на имя руководителя этого отдела, а если регистрируется нарезное ружье — на имя министра ВД. После подачи заявления и всех документов, они рассматриваются специальной комиссией, положительное решение которой дает право на приобретение ружья", — рассказали в отделе лицензионно-разрешительной системы.
После покупки ружья, его новый владелец может смело обращаться в отдел регистрации по месту прописки для получения права на его хранение и ношение, но начать всю эту процедуру он сможет лишь по достижению совершеннолетия.
Но это, конечно же, не все. Существует еще ряд правил хранения, перевозки и ношения, подробнее об этом вы сможете узнать из инфографики Sputnik.
На счет существующих правил регистрации охотничьего, да и любого оружия, у Аляса Нанба свое мнение, которое не противоречит букве закона и апсуара.
"Я считаю, что у каждого мужчины в доме должно быть ружье, это всегда было неотъемлемой частью традиций наших предков. Обусловлено это тем, что жизнь непредсказуема, и в любой момент, как показывает история, может возникнуть необходимость защитить свою семью и Родину", — считает Нанба.
При этом, добавил он, обязательно нужно соблюдать правила, которые существуют на сегодняшний день, для того чтобы неуравновешенные или больные люди не могли стать угрозой для себя и общества. Но есть одно но, сказал Аляс.
"Любая справка сама по себе — это бумага, и чтобы она имела силу, нужно выдавать ее объективно, а не потому, что я или кто-то еще хороший парень", — строгим тоном подчеркнул Нанба.