О состоянии особо охраняемых природных территорий Абхазии у председателя Госкомитета по экологии и охране природы Савелия Читанава узнавала корреспондент Sputnik.

Амра Амичба, Sputnik.

В Абхазии три большие территории с особым охранным статусом. Они занимают 10% территории страны: Пицундо-Мюссерский и Псху-Гумистинский заповедники и Рицинский реликтовый национальный парк.

Еще одной природно-охраняемой территории в 2017 году будет присвоен статус заповедника. Кодорский национальный парк станет самым большим из существующих заповедников Абхазии.

© Sputnik / Томас Тхайцук Кобахия об инвентаризации: нам нужно определить границы заповедников

"В устье реки Кодор располагается Скурчинский участок Кодорского национального парка. Там естественным образом произрастают целые леса природного самшитника. Огневка их тоже уничтожила. И говорить том, чтобы их спасти, уже не приходится. Нижнескурчинский участок территориально хоть и будет относиться к Кодорскому парку, но там скоро не будет объекта охраны", — с сожалением заметил председатель Госкомитета по экологии и охране природы Савелий Читанава.

Кодорский национальный парк по всей своей длине будут соприкасаться с Тебердинским государственным заповедником на территории Российской Федерации. По словам Читанава, на стадии подписания находится соглашение о трансграничных территориях.

"Ведь для фауны политических границ не существует, и необходимо создать возможность свободного перехода диким животным. Соглашение станет дополнительным документом, регламентирующим организацию этого трансграничного перехода", — объяснил главный эколог Абхазии.

Пицундо-Мюссерский заповедник в самом плачевном состоянии из всех природоохранных территорий, сетует Читанава. Там погиб самшит, и ограждение пришло в негодность.

"Если объект охраняем на уровне государства, то он должен быть огорожен. Вся ограда стала ветхой, часть жители уничтожили. И поэтому говорить о том, что сегодня по всему периметру заповедника ведется достаточная охрана, нельзя. А если нет забора, домашний скот заходит. Плюс ко всему, местное население, ввиду того что погиб самшит, начинает дележ земли. В правительстве обещали, что в этом году будет изыскана возможность, чтобы построить ограду вокруг заповедника. Если этого не произойдет, опасность расчленения заповедника существует", — предостерег эколог.

Пицундо-Мюссерский заповедник создан в 1885 году. Протяженность только сосновой рощи вдоль берега моря 7 километров, а ширина достигает 900 метров. В заповеднике произрастает более 800 видов растений, среди которых много колхидских эндемичных и реликтовых видов. 20 из них занесены в Красную книгу.

© Sputnik. Томас Тхайцук Двадцать лет: юбилей Рицинского национального парка

Псху-Гумистинский заповедник, основанный в 1978 году, наиболее отдаленный и труднодоступный, и потому мало кто там бывает, пояснил председатель Госкомитета.

"И слава богу, что труднодоступный, с охраной проблем там нет. Все наши заповедники отличаются обилием реликтовых и эндемичных видов. Фауна тоже достаточно интересная. На территории Псху-Гумистинского заповедника живут эндемичные виды гадюк. Например, кавказская гадюка, или гадюка Казнакова. Обитают копытные животные — косуля, горный козел. Иной раз население ведет браконьерскую охоту на них, но надо понимать, что они охраняются государством", — предостерег Читанава.

Рицинский реликтовый национальный парк основан в 1996 году на базе Рицинского заповедника, созданного еще в 1930 году. Площадь заповедника - 39 тысяч гектаров.

Из всех заповедников Рицинский реликтовый национальный парк особенный. Если в других заповедниках республики нельзя вести какую-либо хозяйственную работу, кроме научной, то в национальных парках есть особые рекреационные зоны, которые могут посещать туристы и где можно вести ограниченную хозяйственную деятельность.

"Еще с советских времен здесь сложилась благоприятная инфраструктура, проложена дорога. В советские годы высшие государственные мужи строили дачи. И потому со временем этот регион превратился в такую туристическую Мекку, что ли, — заметил Савелий Читанава. — "Паломничество" туристов продолжается и в наше время. А доходы Рицинского парка являются одной из бюджетообразующих статей".

По словам главного эколога, Рицинский парк занимается не только туристической деятельностью, там создан научный отдел, и ведется научная работа.

"Ведь в одном бассейне реки Бзыбь растет 30 процентов эндемиков Абхазии. В этом плане это уникальнейший уголок планеты. Во всем мире такой концентрации в небольшом ареале не наблюдается", — подчеркнул Читанава.

© Sputnik / Томас Тхайцук Соглашение о заповедниках РФ и Абхазии подпишут в 2016 году

Председатель Госкомитета по экологии и охране природы отметил, что сознание граждан надо повышать и, возможно, больше писать и говорить о необходимости сберечь для потомков природу Абхазии. Ежегодно в канун Нового года правительство принимает специальное постановление о запрете вырубки пихт и елей. Но по информации Савелия Читанава, имел место массовый сруб пихты. Запретительными мерами, считает эколог, проблему не решить, и предлагает заложить специальный питомник елей.

"Чтобы каждый Новый год не оказывать такое давление на естественную среду, надо создать питомник. Все понимают, что необходимо это сделать, но пока нет источника финансирования. В позапрошлом году лесному хозяйству даже было поручено найти подходящее место, чтобы заложить этот питомник, но… воз и ныне там. До решения этого вопроса случаи браконьерства неминуемы", — уверен Читанава.

День заповедников и национальных парков отмечается 11 января в Российской Федерации с 1997 года. В этот день в 1916 году в России был подписан приказ о создании первого Баргузинского заповедника (Республика Бурятия).