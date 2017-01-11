О состоянии особо охраняемых природных территорий Абхазии у председателя Госкомитета по экологии и охране природы Савелия Читанава узнавала корреспондент Sputnik.
Амра Амичба, Sputnik.
В Абхазии три большие территории с особым охранным статусом. Они занимают 10% территории страны: Пицундо-Мюссерский и Псху-Гумистинский заповедники и Рицинский реликтовый национальный парк.
Еще одной природно-охраняемой территории в 2017 году будет присвоен статус заповедника. Кодорский национальный парк станет самым большим из существующих заповедников Абхазии.
"В устье реки Кодор располагается Скурчинский участок Кодорского национального парка. Там естественным образом произрастают целые леса природного самшитника. Огневка их тоже уничтожила. И говорить том, чтобы их спасти, уже не приходится. Нижнескурчинский участок территориально хоть и будет относиться к Кодорскому парку, но там скоро не будет объекта охраны", — с сожалением заметил председатель Госкомитета по экологии и охране природы Савелий Читанава.
Кодорский национальный парк по всей своей длине будут соприкасаться с Тебердинским государственным заповедником на территории Российской Федерации. По словам Читанава, на стадии подписания находится соглашение о трансграничных территориях.
"Ведь для фауны политических границ не существует, и необходимо создать возможность свободного перехода диким животным. Соглашение станет дополнительным документом, регламентирующим организацию этого трансграничного перехода", — объяснил главный эколог Абхазии.
Пицундо-Мюссерский заповедник в самом плачевном состоянии из всех природоохранных территорий, сетует Читанава. Там погиб самшит, и ограждение пришло в негодность.
"Если объект охраняем на уровне государства, то он должен быть огорожен. Вся ограда стала ветхой, часть жители уничтожили. И поэтому говорить о том, что сегодня по всему периметру заповедника ведется достаточная охрана, нельзя. А если нет забора, домашний скот заходит. Плюс ко всему, местное население, ввиду того что погиб самшит, начинает дележ земли. В правительстве обещали, что в этом году будет изыскана возможность, чтобы построить ограду вокруг заповедника. Если этого не произойдет, опасность расчленения заповедника существует", — предостерег эколог.
Пицундо-Мюссерский заповедник создан в 1885 году. Протяженность только сосновой рощи вдоль берега моря 7 километров, а ширина достигает 900 метров. В заповеднике произрастает более 800 видов растений, среди которых много колхидских эндемичных и реликтовых видов. 20 из них занесены в Красную книгу.
Псху-Гумистинский заповедник, основанный в 1978 году, наиболее отдаленный и труднодоступный, и потому мало кто там бывает, пояснил председатель Госкомитета.
"И слава богу, что труднодоступный, с охраной проблем там нет. Все наши заповедники отличаются обилием реликтовых и эндемичных видов. Фауна тоже достаточно интересная. На территории Псху-Гумистинского заповедника живут эндемичные виды гадюк. Например, кавказская гадюка, или гадюка Казнакова. Обитают копытные животные — косуля, горный козел. Иной раз население ведет браконьерскую охоту на них, но надо понимать, что они охраняются государством", — предостерег Читанава.
Рицинский реликтовый национальный парк основан в 1996 году на базе Рицинского заповедника, созданного еще в 1930 году. Площадь заповедника - 39 тысяч гектаров.
Из всех заповедников Рицинский реликтовый национальный парк особенный. Если в других заповедниках республики нельзя вести какую-либо хозяйственную работу, кроме научной, то в национальных парках есть особые рекреационные зоны, которые могут посещать туристы и где можно вести ограниченную хозяйственную деятельность.
"Еще с советских времен здесь сложилась благоприятная инфраструктура, проложена дорога. В советские годы высшие государственные мужи строили дачи. И потому со временем этот регион превратился в такую туристическую Мекку, что ли, — заметил Савелий Читанава. — "Паломничество" туристов продолжается и в наше время. А доходы Рицинского парка являются одной из бюджетообразующих статей".
По словам главного эколога, Рицинский парк занимается не только туристической деятельностью, там создан научный отдел, и ведется научная работа.
"Ведь в одном бассейне реки Бзыбь растет 30 процентов эндемиков Абхазии. В этом плане это уникальнейший уголок планеты. Во всем мире такой концентрации в небольшом ареале не наблюдается", — подчеркнул Читанава.
Председатель Госкомитета по экологии и охране природы отметил, что сознание граждан надо повышать и, возможно, больше писать и говорить о необходимости сберечь для потомков природу Абхазии. Ежегодно в канун Нового года правительство принимает специальное постановление о запрете вырубки пихт и елей. Но по информации Савелия Читанава, имел место массовый сруб пихты. Запретительными мерами, считает эколог, проблему не решить, и предлагает заложить специальный питомник елей.
"Чтобы каждый Новый год не оказывать такое давление на естественную среду, надо создать питомник. Все понимают, что необходимо это сделать, но пока нет источника финансирования. В позапрошлом году лесному хозяйству даже было поручено найти подходящее место, чтобы заложить этот питомник, но… воз и ныне там. До решения этого вопроса случаи браконьерства неминуемы", — уверен Читанава.
День заповедников и национальных парков отмечается 11 января в Российской Федерации с 1997 года. В этот день в 1916 году в России был подписан приказ о создании первого Баргузинского заповедника (Республика Бурятия).