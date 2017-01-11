СУХУМ, 11 янв – Sputnik. Около пяти тысяч военнослужащих российской военной базы (соединения) Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Республике Абхазия, с начала текущего года прошли обучение на компьютерных тренажерах, сообщает пресс-служба ЮВО.

В военной базе применяются около 10 разновидностей тренажеров, в том числе комплексы для обучения экипажей танков Т-90А, стрелков-зенитчиков переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) "Игла", мотострелков для стрельбы из автоматов АК-74, гранатометчиков ручных противотанковых гранатометов РПГ-7 и других.

На мониторах для операторов ПЗРК отображаются траектория полета ракеты, движение наземных и воздушных целей, размеры которых изменяются пропорционально дальности, а также действующие на оператора помехи — засветка, звук, задымление", — говорится в сообщении.

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В информации, представленной пресс-службой ЮВО, также отмечено, что компьютерные комплексы для танкистов позволяют создавать реальную картину боя, одновременно показывая на различных дальностях до 15 различных мишеней — танки, боевые машины пехоты, самоходные артиллерийские установки и другое.

"Благодаря применению современных тренажеров, военнослужащие могут учиться и совершенствовать свою боевую выучку без расхода боеприпасов, моторесурсов и горюче-смазочных материалов", — подчеркнули в пресс-службе.

Программное обеспечение тренажеров формирует для обучаемого виртуальную обстановку с учетом различных периодов времени года и суток, состояния погодных условий, географических и климатических характеристик района тренировки.

Возможности тренажеров позволяют инструкторам в автоматическом режиме фиксировать ошибки обучаемых, корректировать действия и моделировать обстановку.