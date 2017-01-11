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Облачность в четверг прогнозируют метеорологи Абхазии

© Sputnik. Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Погода в Абхазии (418)
2010

Синоптики Абхазии прогнозирует облачность в четверг 12 января.

СУХУМ, 11 янв – Sputnik. Госгидрометеослужба Абхазии сообщает, что в четверг 12 января республика окажется под влиянием теплых масс воздуха с юго-запада. Ожидается переменная облачность, без осадков.

Ночью температура воздуха  опустится до +5˚С, в дневное время столбик термометра поднимется до +14˚С.

Атмосферное давление пониженное, 764 миллиметра ртутного столба.

Ветер умеренный, 5-7 метров в секунду.    

Температура морской воды +9˚С, волнение на море будет умеренным.  

Влажность воздуха высокая, 60-80%.

В Сухуме температура воздуха ночью +6˚С,  днем +13˚С.

Прогноз погоды с 20:00 11.01.2016 по 20:00 12.01.2016
© Sputnik. Леон Гуния
Прогноз погоды с 20:00 11.01.2016 по 20:00 12.01.2016

Темы:
Погода в Абхазии (418)

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