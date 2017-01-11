СУХУМ, 11 янв – Sputnik. Госгидрометеослужба Абхазии сообщает, что в четверг 12 января республика окажется под влиянием теплых масс воздуха с юго-запада. Ожидается переменная облачность, без осадков.
Ночью температура воздуха опустится до +5˚С, в дневное время столбик термометра поднимется до +14˚С.
Атмосферное давление пониженное, 764 миллиметра ртутного столба.
Ветер умеренный, 5-7 метров в секунду.
Температура морской воды +9˚С, волнение на море будет умеренным.
Влажность воздуха высокая, 60-80%.
В Сухуме температура воздуха ночью +6˚С, днем +13˚С.