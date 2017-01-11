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Абхазские дипломаты приняли участие в инаугурации президента Никарагуа Делегация Министерства иностранных дел Абхазии во главе с министром Дауром Кове находится с рабочим визитом в Республике Никарагуа. 48

Минтруд РФ: выплата единовременной пенсии завершится в январе Ранее власти РФ приняли решение не проводить индексацию пенсий во второй половине 2016 года в обычной форме, а заменить ее единовременной выплатой пенсионерам в январе 2017 года в размере 5 тысяч рублей. 52