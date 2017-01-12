Пограничники РФ отрицают причастность к разрушению памятника в Цебельде

СУХУМ, 12 янв – Sputnik, Владимир Бегунов. Пограничное управление ФСБ РФ в Абхазии не причастно к строительным работам в Цебельде, сообщила пресс-служба Погрануправления.

В документе говорится, что иностранные СМИ тиражируют информацию о причастности российских пограничников к строительным работам в Цебельде, в результате которых были уничтожены руины храма и польское кладбище.

"Указанный участок местности в пользовании Пограничного управления не находится", — сказано в пресс-релизе.

6 января сотрудники Министерства культуры и охраны историко-культурного наследия Абхазии зафиксировали разрушение руин древнего храма и могильника во время работ на танковом полигоне в Цебельде. Советник главы Грузии Тенгиз Пхаладзе высказался, что Россия строит новый полигон в Абхазии. Минобороны Абхазии и России опровергли это утверждение. В министерстве обороны РФ заявили, что в Абхазии находятся два военных полигона РФ – в Гулрыпшском и Очамчырском районах. Новых полигонов в Абхазии Россия строить не намерена.



