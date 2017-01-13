Более 150 тысяч человек пересекли российско-абхазскую границу в праздники

СУХУМ, 13 янв – Sputnik. Более 150 тысяч человек пересекли российско-абхазскую границу в праздничные дни. Об этом сообщает пресс-служба Южного таможенного управления ФТС России на своем сайте.

Всего за 9 дней 2017 года сочинские таможенники осуществили таможенный контроль в отношении 153 872 физических лиц и 32 987 транспортных средств, следующих в обоих направлениях.

В сутки российско-абхазскую границу пересекали около 17 тысяч человек и более 3 тысяч машин.

"Через российско-абхазскую границу в праздничные дни граждане едут в гости или домой. Ежегодно это один из самых напряженных и ответственных периодов работы для таможенников. Таможенные операции и таможенный контроль в отношении физических лиц и автотранспортных средств, пересекающих российско-абхазскую границу, осуществляется круглосуточно, — отметил начальник таможенного поста МАПП "Адлер" Денис Воронин. — Работая в усиленном режиме, должностные лица поста создают необходимые условия, позволяющие ускорить прохождение всех формальностей таможенного контроля без потери качества.

По словам Воронина, анализ потоков транспортных средств, пересекавших российско-абхазскую границу за последние три года, показывает устойчивую тенденцию к их увеличению в среднем на 10-15 процентов ежегодно.

Всего за 2016 год границу пересекли 9 миллионов 400 тысяч человек и 1 миллион 816 тысяч транспортных средств. В 2015 году — 8 миллионов 768 тысяч человек и 1 миллион 655 тысяч транспортных средств.



