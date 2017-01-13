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Судебный молоток и книги

Минкультуры Абхазии подало новый иск по факту сноса дома в Гудауте

© Fotolia/ Thodonal
В Абхазии
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Темы:
Охрана историко-культурного наследия (73)
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Пресс-конференция Министерства культуры и охраны историко-культурного наследия Абхазии прошла в пятницу 13 января.

СУХУМ, 13 янв — Sputnik, Владимир Бегунов. Министерство культуры Абхазия уже год судится по поводу незаконного сноса исторического здания в Гудауте, прошлый иск суд отклонил в конце ноября 2016 года, сразу же после новогодних праздников был подан новый иск об административном правонарушении, рассказал замминистра культуры Абхазии Батал Кобахия.

"Пока мы не можем разглашать подробности, — сказал Кобахия, — но это дело просто так не оставим".

Здание начала XX века по улице Пушкина в Гудауте принадлежало сто лет назад купцу Качикяну. Было снесено 15 января 2016 года родственником нынешнего собственника дома. Здание было приватизировано в 1994 году, хозяин ссылался на то, что не знал об исторической ценности дома. На нем не было мемориальной таблички. 


Темы:
Охрана историко-культурного наследия (73)
Теги:
Абхазия

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