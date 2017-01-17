Главврачом Сухумского роддома назначена Белла Пилия

СУХУМ, 17 янв — Sputnik. Рада Ажиба. Белла Пилия назначена врио заведующей отделением родовспоможения Республиканской больницы приказом и. о. главного врача больницы Аслана Берзения, об этом Sputnik сообщил начальник пресс-службы Минздрава Рустам Зантария.

"Сегодня врио заведующей отделением родовспоможения Республиканской больницы назначена Белла Пилия. До последнего времени Белла Пилия занимала должность заведующей отделением гинекологии при Республиканской больнице. Она акушер-гинеколог с большим стажем работы, пользуется уважением у коллег", — сказал Рустам Зантария.

Начальник пресс-службы Минздрава отметил, что в роддоме возникла необходимость смены руководства.

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"Три года на должности главврача роддома проработала Рита Трапш, которая не так давно отстранена от обязанностей. Работу Риты Трапш на этой должности ее коллеги и Минздрав республики оценивают положительно. Но на данный момент так сложились обстоятельства, что возникла необходимость смены руководства родильного отделения", — добавил он.

Белла Пилия сменила на этой должности Риту Трапш, которая была назначена заведующей отделением родовспоможения Республиканской больницы в 2014 году.

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