СУХУМ, 17 янв – Sputnik. Лейла Дзыба назначена заместителем главы администрации Сухума. Об этом Sputnik сообщили в администрации столицы.

Глава администрации столицы Адгур Харазия представил нового заместителя главам отделов администрации, которые она будет курировать.

"У Лейлы Эдуардовны большой опыт работы в государственных структурах. Она занимала должность руководителя аппарата Кабинета Министров, работала в Администрации президента. Надеюсь, она даст новый импульс вашей работе", — отметил Харазия.

В свою очередь новый заместитель главы города поблагодарила за оказанное доверие.

"Думаю, мы сможем эффективно наладить работу", — сказала она.

Лейла Дзыба сменила на этой должности Темура Ткебучава, который был назначен генеральным директором Госкомпании "Апсныргылара".