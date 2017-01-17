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Лейла Дзыба назначена заместителем главы администрации Сухума

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Приказ о назначении Лейлы Дзыба подписал глава администрации города Сухум Адгур Харазия.

СУХУМ, 17 янв – Sputnik. Лейла Дзыба назначена заместителем главы администрации Сухума. Об этом Sputnik сообщили в администрации столицы.

Глава администрации столицы Адгур Харазия представил нового заместителя главам отделов администрации, которые она будет курировать. 

"У Лейлы Эдуардовны большой опыт работы в государственных структурах. Она занимала должность руководителя аппарата Кабинета Министров, работала в Администрации президента. Надеюсь, она даст новый импульс вашей работе", — отметил Харазия. 

В свою очередь новый заместитель главы города поблагодарила за оказанное доверие. 

"Думаю, мы сможем эффективно наладить работу", — сказала она. 

Лейла Дзыба сменила на этой должности Темура Ткебучава, который был назначен генеральным директором Госкомпании "Апсныргылара". 

 

Теги:
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