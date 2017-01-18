Терапевт: нужно быть закаленным, чтобы окунуться в воду на Крещение

СУХУМ, 18 янв – Sputnik, Бадрак Авидзба. Человек должен быть закаленным для того, чтобы он мог окунаться в холодную воду на праздник Крещение Господне, сказала корреспонденту Sputnik заведующая терапевтическим отделом Республиканской больницы Анжела Арчелия.

"Незакаленным и неподготовленным к такой термической атаке противопоказано окунаться в воду. Также люди с гипертонической болезнью, с варикозным расширением вен не должны купаться в воде, так как может случиться отрыв тромбов. Есть определенные ограничения к этому. Больным пациентам, у которых есть патология сердечно-сосудистой, дыхательной системы, противопоказано окунаться в холодную воду", — добавила она.

А заходить в воду выпившим алкоголь категорически запрещено, человек должен быть здоров и подготовлен, подчеркнула Арчелия. Люди, не имеющие проблем со здоровьем и желающие искупаться, также должны подготовиться.

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"Нужно сделать разминку, разогреть мышцы, чтобы физически быть готовым, также нужно измерить давление. Если человек хочет окунуться, то ему никто не может запретить это сделать", — сказала она.

По словам Анжелы Арчелия, помимо разминки и измерения давления, перед входом в воду и после нужно выпить горячий чай, чтобы тело легче перенесло нагрузки в связи с перепадом температуры.