16:16 18 Января 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 11°C
Прямой эфир
Поиск
Праздник Крещения в селе Каман

Терапевт: нужно быть закаленным, чтобы окунуться в воду на Крещение

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
Получить короткую ссылку
6 0 0

Заведующая терапевтическим отделом Республиканской больницы Анжела Арчелия рассказала о том, кому противопоказано окунаться в холодную воду в Крещение.

СУХУМ, 18 янв – Sputnik, Бадрак Авидзба. Человек должен быть закаленным для того, чтобы он мог окунаться в холодную воду на праздник Крещение Господне, сказала корреспонденту Sputnik заведующая терапевтическим отделом Республиканской больницы Анжела Арчелия.

"Незакаленным и неподготовленным к такой термической атаке противопоказано окунаться в воду. Также люди с гипертонической болезнью, с варикозным расширением вен не должны купаться в воде, так как может случиться отрыв тромбов. Есть определенные ограничения к этому. Больным пациентам, у которых есть патология сердечно-сосудистой, дыхательной системы, противопоказано окунаться в холодную воду", — добавила она.

А заходить в воду выпившим алкоголь категорически запрещено, человек должен быть здоров и подготовлен, подчеркнула Арчелия. Люди, не имеющие проблем со здоровьем и желающие искупаться, также должны подготовиться.

Полную версию радиоинтервью слушайте здесь >>

"Нужно сделать разминку, разогреть мышцы, чтобы физически быть готовым, также нужно измерить давление. Если человек хочет окунуться, то ему никто не может запретить это сделать", — сказала она.

По словам Анжелы Арчелия, помимо разминки и измерения давления, перед входом в воду и после нужно выпить горячий чай, чтобы тело легче перенесло нагрузки в связи с перепадом температуры. 

Теги:
Абхазия

Главные темы

Новости

Все новости
Все новости

Репатриация

Мультимедиа

Приготовление вареников
Ачахаржэ: вареники по-абхазски
Акция протеста у американского посольства в Москве
Акция протеста у американского посольства в Москве
Как не испортить вещи стиркой
Правда и мифы о стирке

Соцсети

Sputnikabkhazia