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Стенд Нацбанка Абхазии на 45-ой нумизуматической конференции-выставке в Нью-Йорке

Нью-Йорк увидел абхазские монеты

© Фото: http://nb-ra.org/
В Абхазии
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Банк Абхазии принял участие в сорок пятой международной нумизматической конференции-выставке в Нью-Йорке.

СУХУМ, 18 янв — Sputnik. Стенд Абхазии был представлен на выставке нумизматов в Нью-Йорке наравне с крупнейшими аукционными домами, кредитными организациями, частными коллекционерами и издательствами, сообщил Банк Абхазии на своем официальном сайте.

Как сообщается в пресс-релизе, участие Банка Абхазии в крупнейшей международной  нумизматической выставке — один из этапов политики по позиционированию памятных монет Абхазии на международном рынке. Один из пунктов этой программы – включение абхазских монет в старейший нумизматический каталог — каталог Краузе.

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На абхазском стенде были выставлены сами монеты, государственная символика и каталог памятных монет республики на английском языке. Сотрудники Банка Абхазии показали участникам конференции презентацию о республике, ее банковской системе, — говорится в сообщении.

Как сообщается на официальном сайте Банка Абхазии, куратор конференции господин Кевин Фолли написал благодарственное письмо в адрес председателя Банка Беслана Барателиа с приглашением принять участие в следующей конференции-выставке.

"Международная нумизматическая неделя" прошла в Нью-Йорке со 2 по 10 января. Это крупнейшая в Северной Америке выставка нумизматов с полувековой историей. Ее посещают десятки тысяч человек. Коллекционный материал представляют ведущие дилеры США, Европы и Азии.

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