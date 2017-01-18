Запасы впечатлений и рома: из Никарагуа в Абхазию

Sputnik, Амра Амичба.

Первый визит абхазской делегации в Никарагуа состоялся в 2010 году. Делегацию тогда возглавлял второй президент Абхазии Сергей Багапш. По словам Мадины Зухба, уже заключено 11 межгосударственных договоров и соглашений.

Нынешний визит абхазской делегации оказался и содержательным, и богатым на впечатления.

"Любая страна для меня – это в первую очередь люди, ее населяющие, поэтому Никарагуа запомнилась открытостью, приветливостью, доброжелательностью, высокой степенью организованности. Никарагуа восхитила всех без исключения членов нашей делегации активной созидательной деятельностью, — сказала Мадина Зухба. — Несмотря на то, что были природные катаклизмы в Никарагуа, разрушительное землетрясение в 1972 году, несмотря на тяжелые испытания на пути к становлению, строительству суверенного самостоятельного государства, гражданскую войну, которая сопровождалась свержением диктаторского режима Сомосы, Никарагуа выстояла и возродилась".

© Фото: МИД Абхазии Абхазские дипломаты приняли участие в инаугурации президента Никарагуа

По словам члена абхазской делегации, Накарагуа – страна с богатой историей, с удивительной культурой.

"В Никарагуа, как и у нас, с глубоким уважением чтят память своих национальных героев, в числе который выдающийся национальный герой Аугусто Сандино – лидер национально-освободительной революционной войны 1927—1934 годов, — отметила Мадина Зухба. – У нас была возможность ознакомиться с традиционной культурой никарагуанского народа, для участников делегации была предусмотрена и культурная программа, посещение Домов-музеев".

По мнению абхазского дипломата, Никаргуа – страна с большим потенциалом и с перспективами развития, наблюдается большой поток инвестиций. По данным всемирного банка, ВВП на душу населения за последние десятилетия вырос на 67 процентов и составляет 2080 долларов.

"За последние десять лет наблюдается стабильный, хотя и медленный экономический рост. С 2010 года средние темпы роста экономики составляют порядка 5 процентов в год, — сказала Зухба. — В Никарагуа широко реализуются социальные программы, предусмотрены государственные субсидии на социальные и коммунальные нужды".

Никарагуа, по словам Мадины Зухба, относится к центрально-американской интеграционной системе, страна-участница таких объединений, как АЛБА (Боливарианский альянс для народов нашей Америки), СЕЛАК и ряда других организаций.

Радиоверсию интервью с Мадиной Зухба слушайте здесь >>

"В настоящее время в Никарагуа реализуется грандиозный проект по строительству межокеанского канала, который будет соединять Атлантический с Тихим океаном. И эксплуатация данного канала в будущем принесет большие дивиденды и откроет большие возможности для никарагуанского государства и для жителей этой страны", — считает абхазский дипломат.

Мадина Зухба заметила, что Никарагуа, как и Абхазия, аграрная страна и ориентирована на производство высококачественной органичной сельскохозяйственной продукции, там нет промышленного производства.

"И мне кажется, опыт производства экологически чистой продукции, выбор приоритетных отраслей развития экономики был бы интересен и для Абхазии в том числе", — подчеркнула Зухба.

Наиболее яркими брендами дипломат назвала никарагуанский ром "Флор да Канья" (Flor de Cana) и сигары.

© Sputnik. Бадра Авидзба Послом Никарагуа в Абхазии стал Хуан Эрнесто Васкес Арайя

"Никарагуа — активный экспортер кофе и сигар, которые являются лучшими в товарной индустрии. Бытует такое клише, что кубинские сигары являются лучшими. На самом деле они не входят в десятку лучших по оценкам специализированных изданий и агентств, — с улыбкой уточнила Мадина Зухба. — У нас была возможность не только попробовать никарагуанский ром, но и кое-какие запасы мы привезли".

По словам абхазского дипломата, в Никарагуа помнят первый официальный визит делегации Республики Абхазия, во главе со вторым президентом страны Сергеем Багапш.

"С уверенностью могу сказать, что никарагуанцы хорошо помнят официальный визит и выступления наших творческих коллективов. С удовлетворением можно сказать, что наблюдается уверенное развитие наших отношений, политического диалога, регулярный характер носят межправительственные, межведомственные контакты", — заключила Мадина Зухба.

Член абхазской делегации уточнила, что удалось обсудить с никарагуанскими коллегами возможности расширения гуманитарного взаимодействия при проведении выставок, ярмарок в Никарагуа. Рассматривались перспективы расширения сотрудничества в области образования и науки, проведения совместных научно-практических конференций, повышения академической мобильности.

Официальный визит абхазской делегации в Никарагуа проходил с 8 по 12 января. Делегация, которую возглавлял министр иностранных дел Даур Кове, принимала участие в торжественной церемонии инаугурации вновь избранного президента Даниэля Ортеги.