Открытие противотуберкулезного диспансера в Абхазии откладывается

СУХУМ, 19 янв – Sputnik, Бадрак Авидзба. Открытие противотуберкулезного диспансера откладывается, сказал корреспонденту Sputnik директор Республиканского противотуберкулезного диспансера Джумбер Гопия.

Ремонт здания противотуберкулезного диспансера, начатый в 2012 году, завершился в 2015 году. Однако из-за проблем, связанных с водоснабжением, не удается его запустить. Ранее министр здравоохранения Андзор Гоов заявил о том, что ремонтные работы водяного резервуара планируется завершить до конца 2016 года, после чего диспансер будет открыт. Но из-за того, что в плохую погоду часть дороги, ведущей к резервуару, была смыта, ремонтные работы не удалось начать, заявил Джумбер Гопия.

© Sputnik. Томас Тхайцук Гоов: восстановленный Противотуберкулезный диспансер скоро откроется

"Для того чтобы начать ремонт водяного резервуара, необходимо отремонтировать дорогу, ведущую к нему. После того как дорогу приведут в порядок, будет начат ремонт бассейна. Мы тоже надеялись, что диспансер будет запущен до конца 2016 года, но у нас проблемы с водой", — сказал Гопия.

Протяженность смытой дороги составляет около десяти метров, трудность ее ремонта в том, что участок проходит по обрыву.

Джумбер Гопия отметил, что прием и лечение пациентов проходит в обычном режиме, однако из-за того, что здание еще не запущено в эксплуатацию, не удается лечить всех больных стационарно.

Ремонтно-восстановительные работы в Республиканском противотуберкулезном диспансере были начаты в 2012 году и завершены в 2015 году. Работы были проведены в рамках реализации Инвестиционной программы социально-экономического развития Абхазии за счет российских средств.