Небольшой дождь ожидается в Абхазии утром в пятницу

СУХУМ, 19 янв – Sputnik. Госгидрометеослужба сообщает, что в пятницу 20 января погоду в Абхазии будут формировать холодные массы воздуха с севера. Ожидается переменная облачность. Ночью и утром возможен небольшой дождь, днем погода прояснится.

Температура воздуха ночью опустится от +3°С до +1 °С, днем поднимется от +7°С до +9°С.

Атмосферное давление 765 миллиметров ртутного столба.

Ветер умеренный, 5-7 метров в секунду.

Температура морской воды +9°С, волнение на море будет значительным.

Относительная влажность воздуха 70-90%.