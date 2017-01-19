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Прогноз.

Небольшой дождь ожидается в Абхазии утром в пятницу

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Погода в Абхазии (422)
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По сообщению метеорологов, в Абхазии в пятницу 20 января ночью и утром ожидается небольшой дождь, днем погода прояснится.

СУХУМ, 19 янв – Sputnik. Госгидрометеослужба сообщает, что в пятницу 20 января погоду в Абхазии будут формировать холодные массы воздуха с севера. Ожидается переменная облачность. Ночью и утром возможен небольшой дождь, днем погода прояснится. 

Температура воздуха ночью опустится от +3°С до +1 °С, днем поднимется от +7°С до +9°С. 

Атмосферное давление 765  миллиметров ртутного столба. 

Ветер умеренный, 5-7 метров в секунду. 

Температура морской воды +9°С, волнение на море будет значительным. 

Относительная влажность воздуха 70-90%.

Прогноз погоды с 20:00 19.01.2017 по 20:00 20.01.2017
© Sputnik. Леон Гуния
Прогноз погоды с 20:00 19.01.2017 по 20:00 20.01.2017

Темы:
Погода в Абхазии (422)

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