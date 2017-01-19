Глава Нового Афона: в 2016 улучшали водоснабжение и электростанцию

СУХУМ, 19 янв – Sputnik, Бадрак Авидзба. В 2016 году в Новом Афоне проложено около 700 метров труб для водоснабжения и куплено электрооборудование для электростанции на 800 тысяч рублей, сказал глава администрации Нового Афона Феликс Даутия на пресс-конференции в четверг 19 января.

Помимо этого, были закуплены автомобили для ЖКХ города. Фонд заработной платы Нового Афона составляет 1 миллион 250 тысяч рублей, сказал Даутия.

"Были куплены три спортивные детские площадки. Они уже находятся в городе, скоро они будут установлены. Также поменяли кровлю Дворца молодежи, где-то поменяли тротуарную плитку. Одним словом, работ было проведено немало", — сказал он.

Количество туристов в Афоне в 2016 году стало больше в сравнении с 2015 годом, сообщил глава города.

© Sputnik / Томас Тхайцук Даутия о канализации в Новом Афоне: нечистоты попадают в море

"Единовременно в Афоне в этом году отдыхали более двух тысяч человек. Новоафонскую пещеру посетили до 400 тысяч человек. Это те, кто посетил пещеру, но уверяю вас, что ее не все туристы посещают", — добавил он.

В две тысячи отдыхающих не входят приезжающие в Новый Афон с краткосрочными визитами, пояснил он.

"В Новом Афоне более 1250 койко-мест, но, помимо этого, есть частники, которые принимают туристов", — сказал Даутия.

По словам главы города, бюджет Нового Афона в 2016 году составил 43 миллиона рублей.