Вице-президент представил нового Генпрокурора Абхазии

СУХУМ, 19 янв — Sputnik, Бадри Есиава. Новый генпрокурор Абхазии Зураб Ачба был представлен вице-президентом Виталием Габния коллективу ведомства в четверг 19 января.

Вице-президент Абхазии Виталий Габния отметил, что кандидатура Зураба Ачба была выбрана в рамках достигнутого соглашения с Блоком оппозиционных сил республики.

"Президент не намерен напрямую вмешиваться в вашу работу, но, конечно, необходим результат, и вмешательство каких-либо политических сил недопустимо", — сказал Виталий Габния.

Вице-президент поблагодарил бывшего генпрокурора Абхазии Нурия Тания за проделанную работу и пожелал ему успехов на должности судьи Конституционного Суда.

Секретарь Совета Безопасности Абхазии Мухаммед Килба подчеркнул, что за последние месяцы в работе генпрокуратуры наблюдаются позитивные изменения.

"Коллектив Генеральной прокуратуры имеет достаточно серьезный кадровый потенциал, особенно среди молодых и компетентных кадров. Я думаю, что и новому генпрокурору получится приумножить все то, что было заложено за последние годы", — сказал Килба.

© Sputnik / Томас Тхайцук Зураб Ачба избран Генеральным прокурором Абхазии

Генпрокурор республики Зураб Ачба отметил, что в первую очередь он возлагает большую надежду на молодых сотрудников ведомства, и все вопросы должны решаться сообща, исключительно в рамках закона.

Ачба добавил, что принятое им решение возглавить Генеральную прокуратуру далось ему нелегко.

"Скажу честно, для меня это большая ответственность. Не буду скрывать, что решение об этом было одним из сложнейших в моей жизни. Но сегодня я рядом с вами, и мы должны работать над тем, чтобы основные задачи Генпрокуратуры, а именно: соблюдение правопорядка, закона и прав человека — выполнялись эффективно", — сказал Зураб Ачба.

Зураб Ачба родился 18 ноября 1958 года в селе Приморское Гудаутского района. Окончил историко-юридический факультет Абхазского государственного университета. В 1985 году ему присвоена квалификация юриста.

С 1994 года работает в органах прокуратуры. В 1997 году стал заместителем прокурора Сухумского района. В 2001 году возглавил прокуратуру Сухумского района. В 2005 году переведен на должность прокурора Гулрыпшского района. В 2011 году Ачба был назначен прокурором Гагрского района.



