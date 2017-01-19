Генпрокурор: то, что я представлен оппозицией, еще ни о чем не говорит

СУХУМ, 19 янв — Sputnik, Бадри Есиава. Тот факт, что кандидатура нового генпрокурора Абхазии была предложена оппозицией страны, еще ни о чем не говорит, об этом заявил сам генеральный прокурор республики Зураб Ачба во время его представления коллективу ведомства в четверг 19 января.

"Я никогда не скрывал мои взаимоотношения с оппозицией, и то, что я от нее выдвинут, еще ни о чем не говорит. Выполнять чьи бы то ни было прихоти я не собираюсь — ни оппозиции, ни власти, а требования будут рассматриваться исключительно в рамках нашего законодательства", — подчеркнул Зураб Ачба.

© Sputnik. Бадри Есиава Вице-президент представил нового Генпрокурора Абхазии

Ачба добавил, что делить прокуратуру на сторонников власти и оппозиционеров недопустимо.

Вице-президент Абхазии Виталий Габния, обращаясь к новому генпрокурору, отметил, что у Ачба есть реальная возможность доказать обществу, что он никому ничего не должен и будет работать, опираясь только на Конституцию страны.

Зураб Ачба родился 18 ноября 1958 года в селе Приморское Гудаутского района. Окончил историко-юридический факультет Абхазского государственного университета. В 1985 году ему присвоена квалификация юриста.

С 1994 года работает в органах прокуратуры. В 1997 году стал заместителем прокурора Сухумского района. В 2001 году возглавил прокуратуру Сухумского района. В 2005 году переведен на должность прокурора Гулрыпшского района. В 2011 году Ачба был назначен прокурором Гагрского района.