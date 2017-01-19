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Генпрокурор Абхазии Зураб Ачба

Генпрокурор: то, что я представлен оппозицией, еще ни о чем не говорит

© Sputnik. Бадри Есиава
В Абхазии
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Новый генеральный прокурор Абхазии Зураб Ачба был представлен сотрудникам ведомства в четверг 19 января.

СУХУМ, 19 янв — Sputnik, Бадри Есиава. Тот факт, что кандидатура нового генпрокурора Абхазии была предложена оппозицией страны, еще ни о чем не говорит, об этом заявил сам генеральный прокурор республики Зураб Ачба во время его представления коллективу ведомства в четверг 19 января.

"Я никогда не скрывал мои взаимоотношения с оппозицией, и то, что я от нее выдвинут, еще ни о чем не говорит. Выполнять чьи бы то ни было прихоти я не собираюсь — ни оппозиции, ни власти,  а требования будут рассматриваться исключительно в рамках нашего законодательства", — подчеркнул Зураб Ачба. 

Вице-президент представил нового Генпрокурора Абхазии
© Sputnik. Бадри Есиава
Вице-президент представил нового Генпрокурора Абхазии

Ачба добавил, что делить прокуратуру на сторонников власти и оппозиционеров недопустимо.  

Вице-президент Абхазии Виталий Габния, обращаясь к новому генпрокурору, отметил, что у Ачба есть реальная возможность доказать обществу, что он никому ничего не должен и будет работать, опираясь только на Конституцию страны.  

Зураб Ачба родился 18 ноября 1958 года в селе Приморское Гудаутского района. Окончил историко-юридический факультет Абхазского государственного университета. В 1985 году ему присвоена квалификация юриста. 

С  1994 года работает в органах прокуратуры.  В 1997 году стал заместителем прокурора Сухумского района. В 2001 году возглавил прокуратуру Сухумского района. В 2005 году переведен на должность прокурора Гулрыпшского района. В 2011 году Ачба был назначен прокурором Гагрского района.

 

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