Российские военные в Абхазии чаще стреляют и учатся борьбе с террором

СУХУМ, 20 янв – Sputnik. Военнослужащие российской военной базы Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Республике Абхазия, провели тренировку по антитеррору в 2017 году и повысят интенсивность огневой подготовки на 10%. Об этом сообщает пресс-служба ЮВО.

"В учебных мероприятиях по антитеррору было задействовано около 100 военнослужащих и более 10 единиц современной военной техники. В военном городке соединения личный состав подразделения антитеррора с применением автоматов АК-74, ручных пулеметов Калашникова, бронетранспортеров БТР-82АМ и бронированных автомобилей КамАЗ "Мустанг" отработал действия по блокированию, подавлению огневых точек и уничтожению условного противника", — отмечается в сообщении.

В прошедшем 2016 году военнослужащими базы было проведено свыше одной тысячи занятий и тактических учений с выполнением боевых стрельб.

© Sputnik. Георгий Зимарев Тысячи военнослужащих ЮВО в Абхазии прошли обучение на тренажерах

"Также задачами на 2017 год для всего личного состава соединения названы мероприятия боевой подготовки, в том числе проведение эффективной одиночной подготовки военнослужащих, слаживание всех звеньев подразделений – от отделения до батальонов (дивизионов), а также качественное проведение ротных и батальонных тактических учений с выполнением боевых стрельб", — отмечает пресс-служба ЮВО.

В течение истекшего года военнослужащие разнородовых подразделений соединения совершенствовали навыки в стрельбе из различного штатного вооружения и военной техники, в том числе орудий бронетранспортеров БТР-82АМ, танков Т-90А и Т-72Б3, реактивных систем залпового огня "Град", 120-мм минометов и 122-мм артиллерийских гаубиц Д-30.

На лагерных сборах и полевых выходах 2016 года личным составом подразделений базы было проведено около 600 тактических занятий и учений по боевому взаимодействию подразделений.

Мероприятия боевой подготовки проводились на полигонах Гудаута, Нагвалоу и Цабал в Республике Абхазия, а также на полигонах в Краснодарском крае и Астраханской области.