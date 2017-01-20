В выходные дни в Абхазии будет облачно, возможен небольшой дождь

СУХУМ, 20 янв – Sputnik. Абхазские метеорологи сообщают, что в субботу погоду будет формировать антициклон, переменная облачность, ночью небольшой дождь, днем преимущественно без осадков.

В воскресенье на смену антициклона приходит циклон с холодным атмосферным фронтом с севера, ожидается облачная погода, дождь, местами дождь со снегом.

Атмосферное давление высокое, 770 миллиметров ртутного столба.

Ветер умеренный, 5-8 метров в секунду.

Температура воздуха ночью опустится до +3˚С, днем воздух прогреется до +7˚С.

Температура морской воды +9˚С, волнение значительное силой в четыре балла.

Относительная влажность воздуха 70-90 %.