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В выходные дни в Абхазии будет облачно, возможен небольшой дождь

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Погода в Абхазии (423)
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По сообщению метеорологов, в выходные дни на территории Абхазии ожидается неустойчивая погода.

СУХУМ, 20 янв – Sputnik. Абхазские метеорологи сообщают, что  в субботу погоду будет формировать антициклон, переменная облачность, ночью небольшой дождь, днем преимущественно без осадков. 

В воскресенье на смену антициклона приходит циклон с холодным атмосферным фронтом с севера, ожидается облачная погода, дождь, местами дождь со снегом.  

Атмосферное давление высокое, 770 миллиметров ртутного столба.

Ветер умеренный, 5-8 метров в секунду.

Температура воздуха ночью опустится до +3˚С, днем воздух прогреется до +7˚С.

Температура морской воды +9˚С, волнение значительное силой в четыре балла.

Относительная влажность воздуха 70-90 %.  

Темы:
Погода в Абхазии (423)

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