Если бы Мориарти приземлился в Абхазии: неожиданная концовка "Шерлока"

Sputnik

Кульминацией заключительной серии четвертого сезона "Шерлока" стало внезапное и эффектное появление на экране, вроде как считавшегося мертвым, злодея Мориарти. Негодяй высаживается из вертолета на пустынном пляже у тайной крепости Шерринфорд. В его плейере звучит "I Want To Break Free" группы Queen, и он повторяет некоторые сценические жесты Фредди Меркьюри.

А вот так, возможно, этот бы фрагмент выглядел, если бы антигерой из "Шерлока" высадился, предположим, на пляже в Гудауте. Мориарти наслаждается песней "Дабакоу?" ("Где она?") абхазского исполнителя Авто Конджария. pic.twitter.com/7MYqeIwoC6

— ruslan ruslan (@ruslaaaan) 20 января 2017 г.

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Российский пользователь с ником Шоша Поповъ предложил свои версии того, что мог бы слушать Мориарти, будь он российским злодеем.

Верка Сердючка. "Горилка" зибен зибен ай люлю зибен зибен айн цвай pic.twitter.com/jDG8OcDDta

— шоша поповъ (@jojwayne) 18 января 2017 г.

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Витас. "Опера." дом мой достроен но я в нем один…… pic.twitter.com/gAqJLGCC41

— шоша поповъ (@jojwayne) 18 января 2017 г.

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Из мультфильма Алладин. "Арабская ночь." арабская ночь волшебный восток pic.twitter.com/BJSQsQuiAE

— шоша поповъ (@jojwayne) 19 января 2017 г.

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