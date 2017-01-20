Купалба не исключил возможности создания совместных с ПМР предприятий

СУХУМ, 20 янв – Sputnik, Роберт Джопуа. Возможность создания совместных предприятий Абхазии и Приднестровской Молдавской республики не исключается, сказал в интервью радио Sputnik представитель ПМР в республике Гарри Купалба.

"О возможности создания совместных предприятий говорил предыдущий президент Приднестровья Евгений Шевчук, находясь в Абхазии на праздновании 20-летия Победы. Он предложил создать совместное перерабатывающее предприятие сельскохозяйственного профиля. Очень много мандаринов, к примеру, просто сгнивает — вывести не смогли, покупателей не оказалось. Было предложение построить совместное предприятие по переработке цитрусов на месте и делать соки", — сказал Купалба.

Представитель Приднестровья отметил, что есть и другие бизнес-предложения, но говорить о них пока не приходится, так как ПМР находится в транспортной блокаде.

"Когда будет понятие, что транспортная блокада с Приднестровья снята, все вопросы будет решать легче", — подчеркнул он.

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Глава представительства ПМР в Абхазии также рассказал, что в ПМР с теплотой относятся к представителям Абхазии. Участников официальных делегаций, приезжавших в Приднестровье, часто встречали не только на официальном уровне, но и в домашней обстановке.

С того дня, как в Абхазии появилось официальное представительство Приднестровской Молдавской республики, прошло 10 лет.