"Гаагская инициатива" Шаймиева и вертолет из Татарстана

О вертолете, гуманитарной муке и медикаментах, о "Гаагской инициативе" Шаймиева, о договоре дружбы с Татарстаном, о первом послевоенном выезде Владислава Ардзинба рассказали в день 80-летия Шаймиева Сократ Джинджолия и Геннадий Гагулия.

Sputnik, Амра Амичба.

Когда говорят о многолетних крепких связях Татарстана и Абхазии, уверена, не каждый сможет рассказать об их истоках. Все начиналось с дружбы первого президента Абхазии Владислава Ардзинба и Минтимера Шаймиева. В то время, когда Ардзинба был депутатом Верховного Совета СССР и занимался вопросами автономных образований, решался политический вопрос об их статусе, в группу, которую организовал Ардзинба, входил и председатель Верховного Совета Татарской АССР Минтимер Шаймиев.

"Когда началась война, Ардзинба отправил меня в Татарстан, чтобы я наладил взаимоотношения с республикой, встретился с президентом для решения вопросов по обеспечению Абхазии продовольствием. При содействии Минтимера Шаймиева всю муку и медикаменты во время войны мы получили из Татарстана, — вспоминает Геннадий Гагулия, заместитель председателя Верховного Совета АССР в начале 90-х, позже премьер-министр Абхазии. — Смог я там решить еще один вопрос, можно сказать, военный: закупить вертолет. Правда, недолго его успели использовать в войне".

По его словам, именно этот вертолет приземлился на захваченную грузинами гору Ахбюк и был сожжен врагами.

В 1994 году руководство Абхазии решило продолжить взаимоотношения с Татарстаном и заключить Договор о дружбе.

© Sputnik / Томас Тхайцук Владимир Зантария о Минтимере Шаймиеве: это великий политик

"В то время это был чисто политический акт. Непризнанное государство — и вдруг мы подписали договор о дружбе с Татарстаном, практически с Россией. Я около трех месяцев готовил договор, — отметил Гагулия. – В Сочи специально прилетел борт, снятый с международного рейса. И вот, когда мы тронулись в путь, я вспоминаю, и каждый раз смешно становится, Владислав Григорьевич мне говорит: "Если повезешь в Татарстан, и там что-то будет не так, я твою голову "чик-чик". А это был первый его выезд. И он волновался. Когда приехали в аэропорт Сочи, около трапа встретил командир, посадили в первый класс, вокруг нас обслуживание — стюардессы, икра —, максимум внимания. Я говорю: "Владислав Григорьевич, ну как вам?" Он отвечает: "Начало хорошее, посмотрим, что будет дальше". Чувствовалось, что был в напряжении. Когда прилетели, встретили на самом высоком уровне, а на подписание собралось человек 500, целый зал большой".

По словам Сократа Джинджолия, в 1994 году председатель Совета Министров, министра иностранных дел, а затем спикера Народного Собрания Абхазии, договор о дружбе выглядел как договор между суверенными государствами.

"Это вызвало неприятие Грузии, и буквально на следующий день МИД Грузии послал МИДу России ноту протеста по поводу этого договора, в котором отмечалось, что это угроза территориальной целостности не только для Грузии, но и для Российской Федерации и попытка сепаратистских сил. Это, конечно, было чересчур сказано, - замечает Сократ Джинджолия. — Россия среагировала на эту ноту довольно мягким заявлением МИДа. Федеральные власти не были против оказания экономической помощи народу Абхазии".

По словам Геннадия Гагулия, на следующий день абхазская делегация полетела в Уфу, в Башкирию, где подписала аналогичный договор о дружбе с Рахимовым, и именно решение Шаймиева подписать договор с Абхазией повлияло и на принятие такого решения Рахимовым.

Гаагская инициатива Минтимера Шаймиева

В 1995 году Шаймиевым была сделана попытка урегулирования грузино-абхазского конфликта, и он выступил с так называемой "Гаагской инициативой".

Сократ Джинджолия рассказал, что при содействии гарвардского университета Шаймиев в Гааге во Дворце мира проводил встречи между конфликтующими сторонами: Чечня — Ингушетия, Грузия — Абхазия, Молдова – Приднестровье — Гагаузия. В конференциях участвовали эксперты по конфликтам из различных университетов, официальные лица из России.

© Sputnik. Томас Тхайцук Минниханов: абхазские продукты будут востребованы на рынках Татарстана

"В нем участвовали ключевые фигуры сторон, и предполагалось, что конфликты можно решить мягким путем. Шаймиев предлагал путь, по которому Татарстан решил отношения с федеральным центром, — сказал Сократ Джинджолия. — Ведь 6 сентября 1992 года Татарстан объявил о государственном суверенитете и принял Конституцию, по которой был подтвержден статус республики как ассоциированного с Россией государства. А в феврале 1994 года Татарстан подписал с Российской Федерацией Договор о разграничении предмета видения делегирования полномочий между органами государственной власти между Российской Федерацией и органами государственной власти Республики Татарстан. И таким образом конфликтная ситуация, которая назревала в отношениях между Татарстаном и федеральным центром была разрешена. По этому Договору они распределили полномочия и установили хорошие отношения с центром. И вот по этому примеру Шаймиев предлагал нам решить конфликт с Грузией".

По словам Джинджолия, Шаймиев полагал, что, разграничив полномочия, Абхазии можно будет мирным путем договориться о политическом разрешении конфликта.

"Но эта "гаагская инициатива" потерпела крах. Модель Татарстана в установлении взаимоотношений между Сухумом и Тбилиси, как между Татарстаном и федеральным центром, конечно, в нашем случае не подходила. Поэтому переговоры закончились неудачей", — подчеркнул Сократ Джинджолия.

Геннадий Гагулия и Сократ Джинджолия отметили, что заложенные в 1994 контакты продолжаются и сейчас, есть проекты, которые собирается осуществить Татарстан в Абхазии.

© Sputnik. Томас Тхайцук Абхазия и Татарстан разработают план мероприятий в области культуры на 2016 год

"Очень глубоко продуманный политик. Недаром Татарстан получил и расцвет и подъем экономики в его правление. А ведь ему пришлось пройти национализм, который в Татарстане рос, и в то же время сохранить себя. Он смог спокойно все разрулить, никаких вопросов ни с Москвой у него не возникло, ни у себя там. Неуклонно благосостояние народа росло. Он занимался всеми вопросами, которыми только можно было: культура, религия. В то время, когда национализм рос, вроде мусульманский, он занимался строительством христианских храмов. Он старался найти баланс между всеми, и у него получалось. Я думаю, что по многим вопросам, касающимся Татарстана, Владимир Путин с ним советуется. Я вчера смотрел телевизор, репортаж о том, как Шаймиева принимал Путин. У многих же политиков дни рождения, но не каждого президент России принимает и лично поздравляет", — сказал Геннадий Гагулия.

По словам Сократа Джинджолия, Шаймиев сыграл большую роль в укреплении федерализма в России, в укреплении российского государства.

"Мудрый государственный человек, проживший большую жизнь, ему исполнилось 80 лет, — сказал Сократ Джинджолия. - Благодаря ему, можно сказать, что бесконфликтно действительно решился вопрос взаимоотношений большой республики Татарстан с федеральным центром. И это послужило примером для многих других субъектов Российской Федерации. С большим удовольствием поздравляю Минтимера Шаймиева с 80-летием. И желаю этому мудрому государственному деятелю долгих лет на благо России".

Минтимер Шаймиев — первый президент Татарстана (с 12 июня 1991 года по 25 марта 2010 года). Государственный советник Татарстана с 26 апреля 2010 года. Полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством". Указом президента Абхазии Владислава Ардзинба Минтимер Шаймиев награжден орденом «Ахьдз-Апша» («Честь и слава») II степени за значительный вклад в укрепление мира, дружественных отношений на Кавказе и активную помощь и поддержку Абхазии.