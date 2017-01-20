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Союз журналистов Абхазии обратился к СМИ в связи с выборами в Парламент

© flickr.com/
В Абхазии
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Первое после XII съезда заседание президиума Союза журналистов Абхазии состоялось 20 января.

СУХУМ, 20 янв – Sputnik. Союз журналистов Абхазии 20 января сделал обращение к журналистам, руководителям средств массовой информации в связи с предстоящими парламентскими выборами в республике.

"Призываем журналистов и редакции СМИ в своей работе руководствоваться исключительно действующим выборным законодательством и законом о СМИ, проявить высокую гражданственность, предоставлять всем без исключения равные информационные возможности. Ваша объективность и беспристрастность в ходе предвыборной кампании помогут избирателям 12 марта 2017года сделать правильный выбор, а стране  -  получить достойный Парламент", — говорится в обращении.

Члены президиума Союза журналистов одобрили обращение, в котором содержится призыв к журналистам и руководителям СМИ руководствоваться исключительно действующим избирательным законодательством и законом о СМИ, предоставлять всем кандидатам равные информационные возможности.  

Кроме того, члены правления единогласно избрали заместителями председателя Союза журналистов Абхазии Зураба Аргун и Заиру Цвижба. Ответственным секретарем творческого союза избран Владимира Хашба. 

На заседании сформированы секретариат и контрольно-ревизионная комиссия. Также было принято решение о создании редакционных комиссий по внесению изменений в Устав Союза журналистов и по разработке проекта Кодекса журналистов Республики Абхазия.

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