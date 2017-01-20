Союз журналистов Абхазии обратился к СМИ в связи с выборами в Парламент

СУХУМ, 20 янв – Sputnik. Союз журналистов Абхазии 20 января сделал обращение к журналистам, руководителям средств массовой информации в связи с предстоящими парламентскими выборами в республике.

"Призываем журналистов и редакции СМИ в своей работе руководствоваться исключительно действующим выборным законодательством и законом о СМИ, проявить высокую гражданственность, предоставлять всем без исключения равные информационные возможности. Ваша объективность и беспристрастность в ходе предвыборной кампании помогут избирателям 12 марта 2017года сделать правильный выбор, а стране - получить достойный Парламент", — говорится в обращении.

Члены президиума Союза журналистов одобрили обращение, в котором содержится призыв к журналистам и руководителям СМИ руководствоваться исключительно действующим избирательным законодательством и законом о СМИ, предоставлять всем кандидатам равные информационные возможности.

Кроме того, члены правления единогласно избрали заместителями председателя Союза журналистов Абхазии Зураба Аргун и Заиру Цвижба. Ответственным секретарем творческого союза избран Владимира Хашба.

На заседании сформированы секретариат и контрольно-ревизионная комиссия. Также было принято решение о создании редакционных комиссий по внесению изменений в Устав Союза журналистов и по разработке проекта Кодекса журналистов Республики Абхазия.