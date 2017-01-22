Осадков в начале недели в Абхазии не будет

СУХУМ, 22 янв – Sputnik. Госгидрометеослужба сообщает, что в понедельник 23 января и во вторник 24 января территория Абхазии будет находиться во власти антициклона. Ожидается переменная облачность, без осадков.

Со среды 25 января из-за вторжения холодного атлантического циклона ожидается ухудшение погоды. Будет облачно, временами дождь, местами со снегом.

В пятницу 27 января, с приходом антициклона с северо-запада, погода прояснится.

Ночью температура опустится до —3 °С.

В выходные ожидается дождь со снегом, местами снег.

Температура воздуха ночью опустится от +4°С до —1 °С, днем поднимется от +5°С до +10°С.

Атмосферное давление нестабильное.

Ветер умеренный, 5-8, с порывами до 11 метров в секунду.

Температура морской воды +9°С, волнение на море будет значительным.

Относительная влажность воздуха 70-90%.