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Закат на набережной

Осадков в начале недели в Абхазии не будет

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Погода в Абхазии (424)
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По сообщению метеорологов, в Абхазии с понедельника по вторник 23-24 января будет облачно, без осадков, затем погода испортится, ожидаются дожди, местами снег.

СУХУМ, 22 янв – Sputnik. Госгидрометеослужба сообщает, что в понедельник 23 января и во вторник 24 января территория Абхазии будет находиться во власти антициклона. Ожидается переменная облачность, без осадков.

Со среды 25 января из-за вторжения холодного атлантического циклона ожидается ухудшение погоды. Будет облачно, временами дождь, местами со снегом.

В пятницу 27 января, с приходом антициклона с северо-запада, погода прояснится.

Ночью температура опустится до —3 °С.

В выходные ожидается дождь со снегом, местами снег. 

Температура воздуха ночью опустится от +4°С до —1 °С, днем поднимется от +5°С до +10°С.  

Атмосферное давление нестабильное.  

Ветер умеренный, 5-8, с порывами до 11 метров в секунду.  

Температура морской воды +9°С, волнение на море будет значительным.  

Относительная влажность воздуха 70-90%.

Темы:
Погода в Абхазии (424)
Теги:
Абхазия

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