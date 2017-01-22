Большая часть Абхазии осталась без света из-за аварии в Ткуарчале

СУХУМ, 22 янв – Sputnik. Из-за аварии в Ткуарчалской ГЭС большая часть территории Абхазии осталась без электричества. Об этом сообщает официальный сайт РУП "Черноморэнерго".

"Обгорел провод ЛЭП 220кВ Ачгуара, в связи с чем произошло аварийное отключение электроэнергии. В данный момент обесточена большая часть республики. Аварийные службы РУП "Черноморэнерго" ведут работы по устранению проблемы", — говорится в сообщении.

Была подана заявка на поставку электроэнергии в Республику Абхазия с территории Российской Федерации на время восстановительных работ.

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