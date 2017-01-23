Боджгуа о Гене Карданове: рубаха-парень

О том, как удалось командиру боевой группы "Кабарда" Гене Карданову подбить вражеский танк и захватить летчика Надирашвили, корреспонденту Sputnik Раде Ажиба рассказал его близкий друг, кавалер ордена Леона Леонид Боджгуа.

Sputnik, Рада Ажиба

Абхазы, кабардинцы с вами © Sputnik / Томас Тхайцук Проснуться в могиле. Эпизод Мартовского наступления

"Братья абхазы, держитесь, мы, кабардинцы, с вами. Здесь ребята армяне, чеченцы и все поддерживают нас. У нас открытое сердце. Между нами, добровольцами, есть взаимопонимание, мы прислушиваемся друг к другу", — такими были первые слова Гены Карданова, когда давал интервью Абхазскому телевидению во время войны.

13 апреля 1993 года в боях погиб командир боевой группы "Кабарда" Владимир Карданов, известный больше среди родных и друзей как Гена.

Герой Абхазии Владимир (Гена) Карданов родился в 1967 году в селении Аргудан Урванского района. В родном селе окончил среднюю школу. Затем учился в Старочерекском СПТУ. Работал водителем в совхозе "Красная нива". В начале Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов в числе группы добровольцев из Кабардино-Балкарии прибыл в Абхазию.

Близкий друг Гены Карданова, кавалер ордена Леона Леонид Боджгуа вспоминает, что с Геной он познакомился задолго до начала Отечественной войны в Абхазии. "С первых дней мы стали близкими друзьями. Гена, как и я, был спортсменом, вместе принимали участие в различных турнирах", — говорит он.

© Фото: из книги Лили Хагба "Их души тают над горами..." Командир Гена Карданов во время ОВНА 1992-1993 гг

Впервые в Абхазию Гена Карданов приехал в начале 90-х годов, после чего приезжал часто в Гудауту.

"У меня много друзей с Северного Кавказа, особенно из села Аргудан, откуда и Гена Карданов. В студенческие годы я часто ездил в Нальчик. В одной из очередных поездок я познакомился с Геной, и мы сразу же сдружились. У нас было очень много общих тем, интересов. Он был свой, как говорится, рубаха-парень", — рассказывает Боджгуа.

Первый бой и "Кабарда" © Sputnik. Владимир Баранов Турнир по вольной борьбе памяти Карданова пройдет в Кабардино-Балкарии

По словам Боджгуа, он не был удивлен, что одним из первых добровольцев, приехавших защищать абхазский народ, был Гена Карданов.

"17 августа 1992 года Гена впервые появился у реки Гумиста, где ребята рыли окопы. На второй день Гена принял бой на Гумистинском фронте. В этом бою он проявил храбрость и самоотверженность. Он всегда говорил: "Живым не сдамся, всегда храню один патрон". Гена никогда не щадил себя", — вспоминает он.

После освобождения Гагрского района 6 октября 1992 года добровольцы решили создать свою группу, назвали они ее «Кабарда». Командиром единогласно был избран Гена Карданов.

Подбить танк и захватить пилота

В ноябре 1992 года группа "Кабарда" принимала участие в Шромском наступлении. После неудачного исхода этой операции группу перебросили на Восточный фронт. 30 ноября в бою за село Мыркула Гена Карданов получил ранение. Перед январским наступлением бойцы группы "Кабарда" вернулись на Гумистинский фронт.

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"Кабардинская группа участвовала в пакуашской операции, где, схватив гранатомет, Гена встал во весь рост, направился на вражеский танк и подбил его. Гена тогда совершил отчаянный поступок, который спас многие жизни", — считает ветеран.

В феврале группой бойцов, в составе которой были и ребята из "Кабарды", был сбит самолет СУ-25 грузинских вооруженных сил.

"Гена Карданов принимал непосредственное участие в операции по захвату пилота Надирашвили. Все его поступки говорят о том, что он был храбрым и мужественным человеком. О том, каким был Гена Карданов, можно говорить вечно. Я не могу привыкнуть к мысли, что он погиб, что нет со мной моих славных друзей", — с сожалением отметил Боджгуа.

Гена Карданов погиб 13 апреля 1993 года от ранения осколком снаряда.

Герой Абхазии Гена Карданов покоится в родном Аргудане. Ежегодно в честь его памяти правительства Абхазии и Кабардино-Балкарии проводят международный турнир по вольной борьбе.