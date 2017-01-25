Игры с разумом: история "одержимого" спайсом

От института к клинике

"Моя история, наверное, похожа на историю пожилой женщины из фильма "Реквием по мечте", которая долгое время принимала таблетки и сошла от этого с ума. Я сам был в шаге от этого", — рассказал член сообщества анонимных наркоманов, делясь историей cвоей жизни, которая едва не "растворилась" в дыму курительных смесей.

© AFP/ Luis ROBAYO "Трава" у дома

28-летний Виктор (имя изменено) из благополучной семьи. Он никогда не был обделен вниманием со стороны родителей, хорошо учился и до определенного времени, был образцовым сыном.

В поисках своего места в обществе крутых парней, как ему казалось на тот момент, он вступил на опасную тропу, с которой, как оказалось, сойти совсем не легко.

Все началось с алкоголя, а мир легких наркотиков открылся ему через марихуану на первом курсе филологического факультета одного из московских институтов.

Когда он учился на третьем курсе, на улицах и в переходах метро российской столицы стали появляться различные курительные смеси под названием "спайс", о которых практически ничего еще не было известно.

Спайс – в дословном переводе с английского языка означает специя, приправа или пряность. На момент появления спайса в России, пожалуй, кроме изготовителей и дилеров, никто не был осведомлен о побочных эффектах, вызываемых этой смесью с таким безобидным названием.

По воспоминаниям Виктора, как только молодежь "просекла", что курение спайса не преследуется законом и его можно легко приобрести в любом месте и в любое время суток, многие перешли на него. Своим первым опытом Виктор остался недоволен, так как ожидаемого эффекта от курения спайса не последовало.

"В тот день, я отдыхал у друзей в Подмосковье, один из которых принес спайс. Я попробовал и ничего не понял, подумал, что эти смеси — очередная утка. Уже к концу учебы в университете спайс начал сильно распространятся в Москве, появлялась реклама в интернете, а палатки с ними вырастали, как грибы после дождя", — вспомнил Виктор.

Он добавил, что в СМИ и виртуальном пространстве начали появляться сообщения о том, что люди выбрасывались из окон или сходили с ума, но поиск новых ощущений и многолетняя зависимость от других видов легких наркотиков, подтолкнули его перешагнуть через эту грань.

Помутнение рассудка, голоса и клиника

С трудом окончив университет, Виктор начал работать в одном из московских клубов. Его пристрастие к спайсу все усиливалось, он не мог отказаться от курения этих смесей даже после того, как у него начались галлюцинации.

"Это было какое-то мракобесие. Я стал слышать непонятные голоса, которые на меня кричали, ругали меня. Мне все время казалось, что кто-то меня преследует. Было очень страшно, и я ощущал настолько сильное напряжение, что срывался на близких мне людей. Не хотел никого видеть и ни о чем, кроме спайса, не мог думать. Одержимость спайсом настолько сильна, что вызывает нечеловеческую тягу", — с трудом признался он.

В таком состояние Виктор пребывал не только во время действия спайса, но даже после того, как оно проходило. Он потерял контакт с родителями, его соседи по общежитию, не выдержав неадекватное поведение Виктора, съехали, он перестал ходить на работу, так как его разум играл с ним в жестокие игры.

Все чаще парня стали посещать мысли о суициде. Как-то раз он нагрел на электроплите сковородку и приложил ее к голове. Пытался убить себя, засунув пальцы в патрон светильника. Его несколько раз снимали с подоконника во время попытки выпрыгнуть из окна. Бился головой об пол.

"Я вел себя, как животное, и не давал в этом себе отчет. Просто делал, что придет в голову, как шизофреник", — поделился Виктор.

Спайс напичкан таким количеством химических веществ, добавил он, что каждое его употребление — это автоматическая передозировка, эффект от этого невозможно предугадать. В этом состоянии Виктор мог без причины подолгу смеяться, при этом испытывать страх от того, что может умереть от собственного веселья.

Когда Виктор понял, что так больше продолжаться не может, и ситуация вышла из-под контроля, он признался отцу в своей болезни. При этом заявил родителям, что больше не хочет их видеть и уходит.

"В таком неадекватном состоянии родители забрали меня домой, а голоса меня все еще преследовали. Одержимость всей этой бесовщиной не отнимала у меня желания продолжить принимать спайс, даже наоборот, я хотел еще больше увеличить дозу. Возможно, на подсознательном уровне я хотел умереть, чтобы все это поскорее закончилось", — рассказал Виктор.

Вскоре Виктора направили в реабилитационный центр, где он прошел несколько курсов лечения.

Возвращение его к реальности заняло немало времени, а лечение давалось с трудом. Он уже не принимал наркотики, но все равно продолжал вести себя неадекватно. В подростковом возрасте Виктор любил играть в компьютерные игры, и теперь ему казалось, что он главный персонаж одной из них. Прятал предметы, искал артефакты, буянил. Врачам нередко приходилось его связывать, чтобы не навредил себе или окружающим.

© Sputnik / Томас Тхайцук Нарколог: три столичных школьника отравились наркотиками

После завершения реабилитации родители решили отправить Виктора к знакомым в Абхазию. Виктор живет в Гагре уже четыре года, и все это время он посещает сообщество "Анонимные наркоманы", которое, по его словам, и стало для него настоящим спасением.

"В первую очередь для меня было важно прийти и признать свою болезнь. Я сумел себя перебороть, нашел в себе силы сделать это, и в этом сообществе я получил огромную поддержку. За эти годы у меня ни разу не было срывов, но я пока не могу уверенно сказать, что полностью освободился от спайса", — откровенно сказал Виктор.

По его мнению, проблема со спайсом в Абхазии пока стоит не столь остро, как например, с "лирикой", но ситуация может измениться в любую минуту, если не предпринимать конкретных действий. Эти смеси, считает он, могут стать орудием геноцида целого народа, особенно молодого поколения.

Прерванный реквием по мечте

Оглядываясь в прошлое, Виктор испытывает двоякие чувства. С одной стороны он сожалеет об упущенных возможностях, несбывшихся мечтах, о жизни вдали от семьи, но с другой – он рад тому, что по стечению обстоятельств живет и работает в Абхазии, дружит с людьми из сообщества "АН" и имеет возможность помогать таким же, как и он. Начал планировать свое будущее без спайса.

"Я хотел связать свою жизнь с клубной музыкой, хотел здоровую и стабильную жизнь. Да, многое могло бы быть по-другому, но все сложилось как сложилось, но еще не все потеряно", — с оптимизмом заключил Виктор.

Он уверен, что окончательно вернуться к нормальной жизни и восстановить свое физическое и психическое здоровье, избавиться от тяжелого "рюкзака" за спиной ему удастся через пару лет. Пока он мечтает о большой и счастливой семье, где нет места наркотикам, и не исключает, что его желания исполнятся именно в Абхазии.



