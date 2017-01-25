Игры с разумом: история "одержимого" спайсом

От института к клинике
"Моя история, наверное, похожа на историю пожилой женщины из фильма "Реквием по мечте", которая долгое время принимала таблетки и сошла от этого с ума. Я сам был в шаге от этого", — рассказал член сообщества анонимных наркоманов, делясь историей cвоей жизни, которая едва не "растворилась" в дыму курительных смесей.
28-летний Виктор (имя изменено) из благополучной семьи. Он никогда не был обделен вниманием со стороны родителей, хорошо учился и до определенного времени, был образцовым сыном.
В поисках своего места в обществе крутых парней, как ему казалось на тот момент, он вступил на опасную тропу, с которой, как оказалось, сойти совсем не легко.
Все началось с алкоголя, а мир легких наркотиков открылся ему через марихуану на первом курсе филологического факультета одного из московских институтов.
Когда он учился на третьем курсе, на улицах и в переходах метро российской столицы стали появляться различные курительные смеси под названием "спайс", о которых практически ничего еще не было известно.
Спайс – в дословном переводе с английского языка означает специя, приправа или пряность. На момент появления спайса в России, пожалуй, кроме изготовителей и дилеров, никто не был осведомлен о побочных эффектах, вызываемых этой смесью с таким безобидным названием.
По воспоминаниям Виктора, как только молодежь "просекла", что курение спайса не преследуется законом и его можно легко приобрести в любом месте и в любое время суток, многие перешли на него. Своим первым опытом Виктор остался недоволен, так как ожидаемого эффекта от курения спайса не последовало.
"В тот день, я отдыхал у друзей в Подмосковье, один из которых принес спайс. Я попробовал и ничего не понял, подумал, что эти смеси — очередная утка. Уже к концу учебы в университете спайс начал сильно распространятся в Москве, появлялась реклама в интернете, а палатки с ними вырастали, как грибы после дождя", — вспомнил Виктор.
Он добавил, что в СМИ и виртуальном пространстве начали появляться сообщения о том, что люди выбрасывались из окон или сходили с ума, но поиск новых ощущений и многолетняя зависимость от других видов легких наркотиков, подтолкнули его перешагнуть через эту грань.
Помутнение рассудка, голоса и клиника
С трудом окончив университет, Виктор начал работать в одном из московских клубов. Его пристрастие к спайсу все усиливалось, он не мог отказаться от курения этих смесей даже после того, как у него начались галлюцинации.
"Это было какое-то мракобесие. Я стал слышать непонятные голоса, которые на меня кричали, ругали меня. Мне все время казалось, что кто-то меня преследует. Было очень страшно, и я ощущал настолько сильное напряжение, что срывался на близких мне людей. Не хотел никого видеть и ни о чем, кроме спайса, не мог думать. Одержимость спайсом настолько сильна, что вызывает нечеловеческую тягу", — с трудом признался он.
В таком состояние Виктор пребывал не только во время действия спайса, но даже после того, как оно проходило. Он потерял контакт с родителями, его соседи по общежитию, не выдержав неадекватное поведение Виктора, съехали, он перестал ходить на работу, так как его разум играл с ним в жестокие игры.
Все чаще парня стали посещать мысли о суициде. Как-то раз он нагрел на электроплите сковородку и приложил ее к голове. Пытался убить себя, засунув пальцы в патрон светильника. Его несколько раз снимали с подоконника во время попытки выпрыгнуть из окна. Бился головой об пол.
"Я вел себя, как животное, и не давал в этом себе отчет. Просто делал, что придет в голову, как шизофреник", — поделился Виктор.
Спайс напичкан таким количеством химических веществ, добавил он, что каждое его употребление — это автоматическая передозировка, эффект от этого невозможно предугадать. В этом состоянии Виктор мог без причины подолгу смеяться, при этом испытывать страх от того, что может умереть от собственного веселья.
Когда Виктор понял, что так больше продолжаться не может, и ситуация вышла из-под контроля, он признался отцу в своей болезни. При этом заявил родителям, что больше не хочет их видеть и уходит.
"В таком неадекватном состоянии родители забрали меня домой, а голоса меня все еще преследовали. Одержимость всей этой бесовщиной не отнимала у меня желания продолжить принимать спайс, даже наоборот, я хотел еще больше увеличить дозу. Возможно, на подсознательном уровне я хотел умереть, чтобы все это поскорее закончилось", — рассказал Виктор.
Вскоре Виктора направили в реабилитационный центр, где он прошел несколько курсов лечения.
Возвращение его к реальности заняло немало времени, а лечение давалось с трудом. Он уже не принимал наркотики, но все равно продолжал вести себя неадекватно. В подростковом возрасте Виктор любил играть в компьютерные игры, и теперь ему казалось, что он главный персонаж одной из них. Прятал предметы, искал артефакты, буянил. Врачам нередко приходилось его связывать, чтобы не навредил себе или окружающим.
После завершения реабилитации родители решили отправить Виктора к знакомым в Абхазию. Виктор живет в Гагре уже четыре года, и все это время он посещает сообщество "Анонимные наркоманы", которое, по его словам, и стало для него настоящим спасением.
"В первую очередь для меня было важно прийти и признать свою болезнь. Я сумел себя перебороть, нашел в себе силы сделать это, и в этом сообществе я получил огромную поддержку. За эти годы у меня ни разу не было срывов, но я пока не могу уверенно сказать, что полностью освободился от спайса", — откровенно сказал Виктор.
По его мнению, проблема со спайсом в Абхазии пока стоит не столь остро, как например, с "лирикой", но ситуация может измениться в любую минуту, если не предпринимать конкретных действий. Эти смеси, считает он, могут стать орудием геноцида целого народа, особенно молодого поколения.
Прерванный реквием по мечте
Оглядываясь в прошлое, Виктор испытывает двоякие чувства. С одной стороны он сожалеет об упущенных возможностях, несбывшихся мечтах, о жизни вдали от семьи, но с другой – он рад тому, что по стечению обстоятельств живет и работает в Абхазии, дружит с людьми из сообщества "АН" и имеет возможность помогать таким же, как и он. Начал планировать свое будущее без спайса.
"Я хотел связать свою жизнь с клубной музыкой, хотел здоровую и стабильную жизнь. Да, многое могло бы быть по-другому, но все сложилось как сложилось, но еще не все потеряно", — с оптимизмом заключил Виктор.
Он уверен, что окончательно вернуться к нормальной жизни и восстановить свое физическое и психическое здоровье, избавиться от тяжелого "рюкзака" за спиной ему удастся через пару лет. Пока он мечтает о большой и счастливой семье, где нет места наркотикам, и не исключает, что его желания исполнятся именно в Абхазии.