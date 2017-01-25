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Приднестровье ратифицировало Договор с Абхазией о безвизовом режиме

© Sputnik. Томас Тхайцук
В Абхазии
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Согласно приложению к межправительственному соглашению, приднестровцы могут въезжать в Абхазию на основании паспорта гражданина ПМР.

СУХУМ, 25 янв – Sputnik. Парламент Приднестровья ратифицировал межправительственное соглашение с Республикой Абхазия о безвизовом режиме, сообщает официальное представительство Абхазии в Приднестровской Молдавской Республике.

"Сегодня в Верховном Совете процедуру ратификации прошло межправительственное соглашение Приднестровья с Республикой Абхазия о взаимных безвизовых поездках граждан этих двух стран", — говорится в сообщении.

С 1 апреля 2016 года, согласно законодательству Абхазии, въезд на территорию республики осуществляется по визам. Исключение делается лишь для граждан тех государств, с которыми заключены договоренности о взаимных безвизовых поездках.

Народное собрание Республики Абхазия данное соглашение с ПМР ратифицировало 29 декабря 2016 года.

Согласно приложению к межправительственному соглашению, приднестровцы могут въезжать в Абхазию на основании паспорта гражданина ПМР, дипломатического или служебного паспорта, паспорта СССР с вкладышем о приднестровском гражданстве, свидетельства о возвращении в ПМР. Для детей моложе 16 лет в качестве удостоверяющего личность документа может быть использовано свидетельство о рождении с вкладышем о гражданстве ПМР.


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