Приднестровье ратифицировало Договор с Абхазией о безвизовом режиме

СУХУМ, 25 янв – Sputnik. Парламент Приднестровья ратифицировал межправительственное соглашение с Республикой Абхазия о безвизовом режиме, сообщает официальное представительство Абхазии в Приднестровской Молдавской Республике.

"Сегодня в Верховном Совете процедуру ратификации прошло межправительственное соглашение Приднестровья с Республикой Абхазия о взаимных безвизовых поездках граждан этих двух стран", — говорится в сообщении.

С 1 апреля 2016 года, согласно законодательству Абхазии, въезд на территорию республики осуществляется по визам. Исключение делается лишь для граждан тех государств, с которыми заключены договоренности о взаимных безвизовых поездках.

Народное собрание Республики Абхазия данное соглашение с ПМР ратифицировало 29 декабря 2016 года.

Согласно приложению к межправительственному соглашению, приднестровцы могут въезжать в Абхазию на основании паспорта гражданина ПМР, дипломатического или служебного паспорта, паспорта СССР с вкладышем о приднестровском гражданстве, свидетельства о возвращении в ПМР. Для детей моложе 16 лет в качестве удостоверяющего личность документа может быть использовано свидетельство о рождении с вкладышем о гражданстве ПМР.



