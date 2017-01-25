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Синоптики Абхазии: днем в четверг будет холоднее, чем ночью

© Sputnik. Анжелика Бения
В Абхазии
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Темы:
Погода в Абхазии (427)
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Госгидрометеослужба Республики Абхазии прогнозирует ухудшение погоды в четверг 19 января.

СУХУМ, 25 янв – Sputnik. Госгидрометеослужба республики сообщает, что в четверг 26 января на территории Абхазии ожидается понижение температуры. Причиной станет прохождение холодных атмосферных фронтов с северо-запада. Прогнозируются облачность, ливневый дождь со снегом, местами снег, днем температура воздуха может опуститься до —2˚С.

Ночью температура воздуха  +4˚С, в дневное время суток столбик термометра опустится до 0˚С.

Атмосферное давление пониженное, 761 миллиметр ртутного столба, будет повышаться.

Ветер умеренный, 5-7 метров в секунду, с порывами до 12 метров в секунду.    

Температура морской воды +9˚С, волнение на море будет умеренным.  

Влажность воздуха высокая, 70-90%.

В Сухуме температура воздуха ночью +5˚С,  днем +1˚С.

Прогноз погоды с 20:00 25.01.2017 по 20:00 26.01.2017
© Sputnik. Леон Гуния
Прогноз погоды с 20:00 25.01.2017 по 20:00 26.01.2017


Темы:
Погода в Абхазии (427)
Теги:
Абхазия

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