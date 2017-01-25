Синоптики Абхазии: днем в четверг будет холоднее, чем ночью

СУХУМ, 25 янв – Sputnik. Госгидрометеослужба республики сообщает, что в четверг 26 января на территории Абхазии ожидается понижение температуры. Причиной станет прохождение холодных атмосферных фронтов с северо-запада. Прогнозируются облачность, ливневый дождь со снегом, местами снег, днем температура воздуха может опуститься до —2˚С.

Ночью температура воздуха +4˚С, в дневное время суток столбик термометра опустится до 0˚С.

Атмосферное давление пониженное, 761 миллиметр ртутного столба, будет повышаться.

Ветер умеренный, 5-7 метров в секунду, с порывами до 12 метров в секунду.

Температура морской воды +9˚С, волнение на море будет умеренным.

Влажность воздуха высокая, 70-90%.

В Сухуме температура воздуха ночью +5˚С, днем +1˚С.

© Sputnik. Леон Гуния Прогноз погоды с 20:00 25.01.2017 по 20:00 26.01.2017



