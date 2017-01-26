Сухумский балкон Чехова

На каком балконе Чехов пил кофе в Сухуме и писал письмо другу, корреспондент Sputnik Владимир Бегунов попытался реконструировать поездку писателя в Абхазию.

Лучшая кондитерская в городе

Чехов приехал в Абхазию летом 1888 года. Переночевав в Новом Афоне, писатель выехал в Сухум. Новоафонский санаторий "Абхазия" гордится своим известным постояльцем, даже сохранил номер, где ночевал Антон Павлович, фасад здания украшает мемориальная доска.

Что же было в Сухуме? Чехов, по свидетельству историка Анзора Агумаа, остановился во "Франции". Это одна из первых гостиниц в городе. Она была построена четырьмя годами ранее и представляла собой одноэтажное здание. Его снесли в 1933 году при строительстве гостиницы "Абхазия".

Табличку же с именем Чехова повесили на фасад гостиницы "Белый парус", стоящей напротив. После постройки "Белый парус" назывался "Франция-22. Возможно, из-за этого и возникла путаница. Антон Павлович вполне бы мог остановиться и там, если бы приехал в Сухум в 1912 году, когда построили это здание. Но писатель этого не сделал по объективным причинам, к тому времени он уже был восемь лет как в мире ином.

Прочтем письмо Чехова к Стасову: "С утра сижу в Сухуме. Природа удивительная до бешенства и отчаяния. Все ново, сказочно… и поэтично… Сижу я сейчас на балконе, а мимо лениво прохаживаются абхазцы в костюмах маскарадных капуцинов; через дорогу бульвар с маслинами, кедрами и кипарисами, за бульваром темно-синее море… Вы не поверите, голубчик, до какой степени вкусны здесь персики!" Стоп, какой балкон мог быть в одноэтажной гостинице? К тому же, судя по адресу, "Франция" находилась не на набережной, а на нынешней улице Аидгылара, 1 и ее окна не выходили на набережную.

© Sputnik. Леон Гуния Абхазия в русской литературе

Чтобы понять, на каком балконе сидел Чехов 25 июля 1888 года, стоит просмотреть список снесенных зданий при строительстве гостиницы "Абхазия". Тогда попали под снос, помимо самой "Франции", еще турецкая кофейня, пекарня и магазины купца Кара-Хасана, гостиница "Метрополь" и кондитерская "Европейская". Двухэтажными зданиями из них были "Метрополь" и "Европейская", они потенциально могли иметь балконы.

В "Метрополе" Чехову было делать нечего, с какой стати бы он пошел в другую гостиницу, чтобы написать там письмо? А вот отправиться в лучшую в городе кондитерскую и, попивая кофе с плюшками, написать другу об ощущениях от путешествия — мог. Двухэтажная кондитерская в маленьком городе априори — лучшая.

К тому же, логично предположить, что двухэтажные здания имели вид на море, а невзрачные одноэтажные – прятались в глубине за их фасадами.

© Sputnik / Томас Тхайцук Ресторан Белый Парус на Набережной Махаджиров

Пароходно-храмовое доказательство

В некоторых источниках сообщается, что Антон Павлович с супругой гостил в Сухуме еще и в 1900 году на даче профессора Остроумова. Дача находилась на месте нынешнего обезьяньего питомника. Алексей Папаскир ставит этот факт под сомнение. В книге "Абхазия в русской прозе XIX столетия" он пишет, что Чехов с Горьким и Васнецовым путешествовали морем из Крыма в Грузию. 28 мая 1900 года они сели на пароход до Батума. Корабли, шедшие из Ялты, тогда делали остановку в Новом Афоне и, возможно, в Гагре. Но насколько долгой была эта остановка, была ли у писателя возможность снова прогуляться по Абхазии – неизвестно.

Кроме того, Папаскир делает предположение, что в чеховской повести "Дуэль" описан не Сухум, а Гудаута. Писатель ни разу в тексте книги не называет "скучный и никому не нужный городишко", в котором происходит действие. То, что в повести то тут, то там встречаются абхазы как коренное население, указывает лишь на Абхазию.

Исследователь строит свою доказательную базу на том, что Сухум в чеховские времена был городом с достаточно развитой инфраструктурой, а в "Дуэли" описывается городок, в котором нет гостиницы, есть лишь одна маленькая церковь, а на рейде стоят всего два парохода. Кроме того, главные герои чеховской повести – военные, а воинские гарнизоны в те времена часто стояли в Бамборах под Гудаутой.

© Sputnik. Илона Хварцкия Премьеру по Чехову и авторский скетч Софы Агумаа покажут в драмтеатре

Рассмотрим эти доказательства. Если посмотреть график движения судов в Сухуме ХIХ века, опубликованный в книге Константина Мачавариани "Описательный путеводитель по Сухуму и Сухумскому округу" (1913 г.), то можно сделать вывод, что пароходы в то время приходили в Сухум в среднем раз в день. Так что обилие судов на рейде не наблюдалось ни в столице Абхазии, ни в Гудауте.

Кафедральный собор Сухума открылся в год приезда Антона Павловича в Абхазию, в 1888 году, католические церкви появились гораздо позже. Так что писатель вполне мог отнести время действия повести всего на год назад и получить тот самый городок с маленькой церковью. Количество военных в Сухуме и Гудауте того времени тоже достаточно спорное доказательство.

Дебаты о неназванных авторами городах в литературных произведениях часто идут десятилетиями, а то и столетиями. Чехов Сухум не назвал, придав ему черты разных приморских городов, которые видел. Вот здесь, к примеру: "Бульвар вполне благоустроен… молодые кипарисы, эвкалипты и некрасивые худосочные пальмы очень красивы и будут со временем давать широкую тень".

Но логичнее предположить, что за основу взят город, в котором Антон Павлович бывал, хоть и недолго. А бывал он в Новом Афоне и Сухуме, Гудауту видел проездом. Некоторые исследователи относят место пикника и дуэли главных героев к окрестностям столицы Абхазии.

Город, в котором стрелялись фон Корен и Лаевский (герои "Дуэли") существует на литературной карте, на географической существует Сухум, но чеховских мест в нем не сохранилось, к сожалению.