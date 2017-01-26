Президент ФФА Джума Кварацхелия: у нас практически нет судей

СУХУМ, 26 янв – Sputnik, Роберт Джопуа. Желающих быть футбольным арбитром в республике нет, об этом в интервью радио Sputnik заявил президент Федерации футбола Абхазии Джума Кварацхелия.

"Одна из главных проблем нашего футбола — это судейство. Сегодня у нас практически нет судей. Этому можно научиться, есть договора, но никто не хочет и не стремится стать судьей", — сказал Кварацхелия.

© Sputnik. Роберт Джопуа Новый президент ФФА Кварацхелия рассказал о перспективах на 2017 год

По словам главы ФФА, арбитров, обслуживающих Чемпионат республики, приглашают из других стран, в основном из России. За услуги приглашенных судей Федерация, у которой и без того небольшой бюджет, тратит более трех миллионов рублей в год.

"В сезоне Чемпионата более 90 игр. По сумме выходит немаленькая цифра. Платит Федерация. На обслуживание судей, а это их питание и обеспечение жильем, тратится три с половиной миллиона рублей в год", — отметил он.

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В интервью Sputnik новый президент ФФА Джума Кварацхелия также рассказал о том, что планирует в 2017 году дополнить число команд, играющих в Чемпионате Абхазии. Сегодня в турнире играют десять футбольных клубов. Дополнить Чемпионат может футбольная команда из города Пицунда.