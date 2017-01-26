Путина хамсы в Абхазии: линия соприкосновения

Роберт Джопуа, Sputnik.

Активисты Федерации рыболовного и охотничьего спорта Абхазии бьют тревогу. С началом путины, лова хамсы и ставриды, рыболовецкие суда, по их наблюдениям, нарушают требования экологической службы республики. Согласно нормам, сейнеры не могут заниматься промыслом ближе, чем 500 метров от берега.

По словам председателя правления Федерации рыболовного и охотничьего спорта Абхазии Альберта Бондаренко, факты нарушения судами пятисотметровой зоны зафиксированы на видеокамеру. Нарушения правил лова рыбы фиксировались в Гагре и Пицунде. Видеофакты активисты размещают на странице Федерации в YouTube.

"Ежедневно мы снимали берег в Гагре и Пицунде. Есть фото- и видеоматериалы в огромном количестве. То, что корабль подошел слишком близко к берегу, мы определяли не только на глаз, а использовали лазерный дальномер, подтверждающий факты нарушений", — сказал корреспонденту Sputnik Бондаренко.

В связи с этим в течение последних десяти дней членами Федерации и жителями Гагры были проведены акции протеста. Как отметил собеседник, у них два требования.

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"Первое — чтобы корабли вышли из 500-метровой зоны. Второе — попробовать увеличить эту зону хотя бы до одного километра", — подчеркнул глава Федерации.

О проблеме активисты заявляли 20 января на собрании в администрации Гагры, в котором принимали участие министр сельского хозяйства республики Даур Тарба и главный эколог страны Савелий Читанава. Через три дня, рассказал Бондаренко, встреча прошла у главы правительства республики.

"Нас пригласили в Сухум, поговорить подробно. Они разделили наши опасения, сказали нам, что поддерживают нас и что будут предприняты меры", — продолжил Альберт Бондаренко.

Но, отметил он, в последующие два дня членами Федерации снова были зафиксированы нарушения. Причем, количество судов увеличилось, а некоторые из них нарушали требования лова рыбы не в первый раз.

"По идее, они должны ловить хамсу и ставриду. Но что они ловят, мы не знаем. Мы уполномочены вместе с представителями экологии посетить корабли, для того чтобы контролировать и проверять их. Проверять орудия лова и количество улова. Пока не получается с ними встретиться", — сетует Бондаренко.

Председатель Госкомитета по экологии и охране природы Савелий Читанава в интервью Sputnik подтвердил, что более десяти рыболовецких судов нарушили правила добычи биоресурсов и были подвергнуты административному наказанию.

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"Мы разделяем возмущение. Нарушения со стороны судов действительно были. К сожалению, они нарушали 500-метровую зону. За административное правонарушение на них были наложены штрафы. Всего 11 кораблей. Сумма штрафа смешная. Штраф для такого характера нарушений незначительный, стоило бы повысить его. Я давно говорил, что нужно пересмотреть сумму штрафа", – сказал Читанава.

В случае повторного правонарушения, пояснил Читанава, предусмотрено наказание вплоть до снятия корабля с промысла. Главный эколог республики подчеркнул, что служба плотно взаимодействует с Погрануправлением ФСБ России в Абхазии. Именно благодаря российским пограничникам, по его словам, есть возможность вести наблюдение за участниками путины. Нарушения зоны лова в основном фиксируются в акваториях Гагры и Пицунды. Члены Федерации рыболовного и охотничьего спорта Абхазии продолжают наблюдать за этими районами. Как сообщил Sputnik Альберт Бондаренко, в четверг рыболовецких судов там обнаружено не было. Он предположил, что они ушли в сторону Сухума.