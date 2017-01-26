Бадрак Авидзба, Sputnik

Верховный Совет Абхазии под председательством Владислава Ардзинба 27 сентября 1991 года принял постановление об образовании таможенных органов Абхазии. В 1994 году был подписан Указ об образовании Государственного таможенного комитета Абхазии.

Послевоенная Абхазская таможня

По воспоминаниям Зураба Конджария, если сравнивать работу таможенного комитета в послевоенное время и сейчас, то после войны, кроме таможенных функций на Псоу, на комитет было возложена и охрана государственной границы по реке Ингур.

"В Таможенный комитет я пришел в 1997 году, с того времени и работаю здесь. Хотя я по специальности был далек от таможни, но, начав работать здесь, втянулся. И уже по ходу работы нас послали на переподготовку и заочную учебу на три года, мы получили специальность таможенника. Костяк таможенного комитета с самого начала в основном составляли люди, прошедшие войну. Сегодня, после подписания соглашения с Россией о пограничной службе, ситуация другая ", — добавил он.

Зураб Конджария уже двадцать лет работает в таможенном комитете. Он отметил, что, хотя и есть недостатки в работе, в целом сделано очень много для развития таможенного дела в Абхазии.

С 1994 по 2011 год, за то время, когда Таможенный комитет занимался охраной государственной границы, 21 сотрудник погиб при исполнении служебных обязанностей, рассказал Зураб Конджария.

О работе Таможни сегодня

"Сегодня в Таможенном комитете работают 373 сотрудника, из них 312 мужчин и 61 представительница прекрасной половины человечества. Таможня - это мужская работа, девушки в основном занимаются работой с документами, подводят статистику, работают в бухгалтерии и так далее. У нас были некоторые мужчины, работавшие с бумагами, но, как показала практика, они долго не выдерживают, так как статистика или бухгалтерия — это кропотливая работа", — сказал он.

При приеме на работу сотрудников проводятся спецпроверки, по итогам которых иногда приходится отказывать в трудоустройстве, признался таможенник.

"Только за прошлый год около 60 претендентам было отказано, причины были разные. Кому-то не хватило образования, кто-то не прошел из-за судимости и так далее", — отметил он.

Зураб Конджария сообщил, что на сегодняшний день техническое обеспечение Таможенного комитета находится на хорошем уровне, и добавил, что сотрудники Таможни добросовестно исполняют возложенные на них обязанности.

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